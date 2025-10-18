Τι είπε ο Μεντιλίμπαρ για ΑΕΛ Novibet, Μάνσα και Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στην AEL FC Arena της ΑΕΛ Novibet με 2-0 για την 7η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στις νίκες. Η εμφάνιση των Πειραιωτών, πάντως, δεν ικανοποίησε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος μετά το τέλος της αναμέτρησης στη Θεσσαλία, ερωτηθείς για το παιχνίδι που ακολουθεί με την Μπαρτσελόνα για το Champions League, είπε χαριτολογώντας ότι εάν οι παίκτες του παίξουν όπως στο πρώτο ημίχρονο του σημερινού αγώνα, θα δεχθούν 8 γκολ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σήμερα το πρώτο ημίχρονο ήταν παράξενο. Βάλαμε δύο γκολ, είχαμε ευκαιρίες να βάλουμε κι άλλα γκολ, αλλά αν δούμε την εικόνα του παιχνιδιού ο αντίπαλος ήταν καλύτερος. Το παιχνίδι ήταν καλύτερο από την πλευρά του αντιπάλου παρόλο που μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα γκολ», ανέφερε αρχικά ο Βάσκος.

Για τον Μάνσα που έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα: «Ήταν ένα από όσα μπορούν να σώσουν τη σημερινή μας εικόνα. Ήταν καλός, στάθηκε καλά πλάι στον Ρέτσο, ήταν αποτελεσματικός και κυκλοφόρησε καλά την μπάλα. Από τα λίγα που μου άρεσαν σήμερα».

Για την ετοιμότητα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα: «Δεν γνωρίζω. Αν παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο θα μας βάλουν οκτώ γκολ».