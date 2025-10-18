Η βαθμολογία στη Super League μετά την εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΛ

Ο Ολυμπιακός πέρασε ένα άνετο απόγευμα στη Λάρισα, επικρατώντας με 2-0 της ΑΕΛ Novibet στην AEL FC Arena για την 7η αγωνιστική της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι βρήκαν δύο γκολ στο πρώτο μέρος με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να σκοράρει στο 1ο και στο 44ο λεπτό της συνάντησης, κρίνοντας ουσιαστικά την αναμέτρηση από το πρώτο ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 16 βαθμούς και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας το αυριανό ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στην OPAP Arena. Σήμερα (18/10) έχει ακόμα δύο αναμετρήσεις με τον Ατρόμητο να υποδέχεται τον Λεβαδειακό στις 19.30 και τον Πανιατωλικό να υποδέχεται τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο στις 20.00.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-2

19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός

20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

16:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Κηφισιά

17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός

19:30 Άρης – Παναθηναϊκός

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός

19:30 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ

20:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ