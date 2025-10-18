ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-2: Ο Ελ Κααμπί πήρε τ’ όπλο του (vids)

Με το διπλό στις αποσκευές του επιστρέφει από την Θεσσαλία ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε στην AEL FC Arena της ΑΕΛ Novibet με 2-0, για την 7η αγωνιστική της Super League. Πρωταγωνιστής για τους Ερυθρόλευκους ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που σκόραρε από ένα γκολ στην αρχή και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (1’, 44’ πεν.), ενώ είχε αρκετές ευκαιρίες για να βάλει ακόμα περισσότερα τέρματα (10’, 11’, 38’).

Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας 16 πόντους, όσους έχει και η ΑΕΚ, ενώ βρίσκεται στο +2 από τον τρίτο ΠΑΟΚ, με τους δύο Δικεφάλους, όμως, να έχουν από ένα ματς λιγότερο.

Οι Πειραιώτες πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη (21/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ενώ την επόμενη Κυριακή (26/10, 21:00) θα υποδεχθούν την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 8η αγωνιστική της Super League.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μάνσα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Σιπιόνι και Έσε ήταν οι δύο στα χαφ, με τους Γιαζιτζί, Τσικίνιο και Ποντένσε πίσω από τον Ελ Κααμπί. Από την άλλη, ο Στέλιος Μαλεζάς ξεκίνησε την ΑΕΛ Novibet με τους: Μελίσσα, Δεληγιαννίδη, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνη, Κοβάτσεβιτς, Στάικο, Πέρες, Χατζηστραβό, Μούργο, Πασά και Ουάρντα.

Ιδανικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό, πολλές ευκαιρίες

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο το παιχνίδι, καθώς άνοιξε το σκορ μόλις στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ποντένσε έδωσε στον Ορτέγκα, αυτός έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Ελ Κααμπί με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 10’ και στο 11’ ο Αφρικανός στράικερ είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες, για να βάλει δεύτερο γκολ. Στην πρώτη περίπτωση, ο Ποντένσε έκανε τη σέντρα, ο Μαροκινός πήγε να σκοράρει ένα εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλιδάκι, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Στη δεύτερη, ο Γιαζίτσι σέντραρε, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Μελίσσας μπλόκαρε.

Στο επόμενο λεπτό, ο Χατζηστραβός πλάσαρε από τα όρια της περιοχής, αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε. Στο 21’ ο Στέλιος Μαλεζάς αναγκάστηκε να κάνει την πρώτη του αλλαγή στην αναμέτρηση, με τον Παπαγεωργίου να παίρνει τη θέση του τραυματία Δεληγιαννίδη.

Στο 38’ ο Ολυμπιακός έχασε νέα ευκαιρία και πάλι με τον Ελ Κααμπί. Ο Τσικίνιο έκανε το γύρισμα από δεξιά στον Μαροκινό επιθετικό, αυτός σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ. Δύο λεπτά αργότερα ήταν σειρά του Ποντένσε να απειλήσει. Ο Πορτογάλος ελίχθηκε από αριστερά και σούταρε από πλάγια θέση, αλλά ο Μελίσσας απέκρουσε και στη συνέχεια ο Κοβάσεβιτς έδιωξε σε κόρνερ.

Πέναλτι και 2-0 με τον Ελ Κααμπί

Μετά την εκτέλεση κόρνερ, ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Κοβάσεβιτς. Ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών και έκανε το 2-0 από την άσπρη βούλα.

Στις καθυστερήσεις οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν κοντά στο 3-0 με τον Ποντένσε, αλλά το φαλτσαριστό σουτ που έκανε μέσα από την περιοχή έφυγε ελάχιστα άουτ.

Χαμηλό τέμπο

Το πρώτο κομμάτι του δεύτερου ημιχρόνου κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τους προπονητές λίγο πριν το συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού να πραγματοποιούν από δύο αλλαγές.

Ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο παιχνίδι τους Μπρούνο και Καμπελά, οι οποίοι αντικατέστησαν τους Ορτέγκα και Γιαζιτζί, ενώ από την άλλη, ο Μαλεζάς έβαλε τους Τούπτα και Γκάρατε και έβγαλε τους Πασά και Ουάρντα. Στο 64’ η θεσσαλική ομάδα απείλησε με τον Στάικο, αλλά ο Τζολάκης έπεσε και απέκρουσε το δυνατό σουτ που έκανε ο άσος των γηπεδούχων.

Στο 65’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε τρίτη αλλαγή, με τον Μουζακίτη να παίρνει τη θέση του Σιπιόνι. Στο 72’ ολοκλήρωσε τις κινήσεις του, με τους Γιάρεμτσουκ και Νασιμέντο αντί των Ελ Κααμπί και Τσικίνιο.

Στο 73’ ο διαιτητής Τσακαλίδης έδωσε πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ Novibet σε μαρκάρισμα του Μπρούνο στον Μούργο, αλλά μετά την επέμβαση του VAR (Φωτιάς) ο ρέφερι είδε τη φάση στο μόνιτορ και πήρε πίσω την απόφασή του.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 2-0 και να στρέφει πλέον το βλέμμα του στο παιχνίδι που ακολουθεί με την Μπαρτσελόνα, για τη League Phase του Champions League.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Ελ Κααμπί στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μαροκινός «ξεκλείδωσε» γρήγορα την άμυνα της ΑΕΛ Novibet και έβαλε από την αρχή τον Ολυμπιακό στον ρόλο του οδηγού.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Κοβάσεβιτς. Έκανε το χέρι στο πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός και γενικά αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από τους παίκτες των Πειραιωτών.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Τσακαλίδης είχε κάποια προβλήματα. Δεν έδωσε αμέσως το πέναλτι όταν έκανε χέρι ο Κοβάσεβιτς, ενώ στο δεύτερο έδωσε πέναλτι υπέρ του Μούργο, το οποίο πήρε πίσω μετά από υπόδειξη του VARίστα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο VARίστας, Φωτιάς, σωστά επενέβη τόσο στη φάση του πέναλτι του Ολυμπιακού όσο και στο αντίστοιχο που έδωσε ο Τσακαλίδης υπέρ της ΑΕΛ Novibet στο δεύτερο ημίχρονο. Στην πρώτη περίπτωση ζήτησε από τον διαιτητή να δει τη φάση, με τον ρέφερι μετά το on field review να δίνει πέναλτι υπέρ των Πειραιωτών, ενώ στη δεύτερη είπε στον διαιτητή ότι δεν υπήρχε πέναλτι στο μαρκάρισμα του Μπρούνο πάνω στον Μούργο.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (21′ Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάτσεβιτς (46′ Κοσονού), Πέρες, Στάικος, Χατζηστραβός (72′ Αντράντα), Μούργος, Ουάρντα (58′ Γκαράτε), Πασάς (57′ Τούπτα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα (58′ Μπρούνο), Μάνσα, Ρέτσος, Κοστίνια, Σιπιόνι (65′ Μουζακίτης), Έσε, Τσικίνιο (72′ Νασιμέντο), Γιαζίτσι (58′ Καμπελά), Ποντένσε, Ελ Κααμπί (72′ Γιάρεμτσουκ).

ΣΚΟΡΕΡ:

Ελ Κααμπί (1’, 44’)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (26/10, 21:00)

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet (25/10, 19:30)