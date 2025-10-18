Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0 επί της ΑΕΛ, δεύτερο γκολ ο Ελ Κααμπί (vids)
Ο Ολυμπιακός αποκτά προβάδισμα δύο τερμάτων επί της ΑΕΛ και πάλι με σκόρερ τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, καθώς ο Μαροκινός σκοράρει στο 44ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι.
Ο Ολυμπιακός βρήκε ένα γκολ στο ξεκίνημα του ματς απέναντι στην ΑΕΛ με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ένα στο τέλος του ημιχρόνου και προηγείται με 2-0 στο πρώτο μέρος, στο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της Super League.
Ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού σκόραρε και στο 44ο λεπτό του παιχνιδιού από το σημείο του πέναλτι και έδωσε ισχυρό προβάδισμα νίκης στους Πειραιώτες. Το πέναλτι κέρδισε ο Μάντσα με σουτ το οποίο βρήκε στο χέρι του παίκτη της Λάρισας και δόθηκε έπειτα από τη χρήση του VAR.
Δείτε το 2-0 του Ελ Κααμπί
Θυμηθείτε και το 1-0
