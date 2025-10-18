O Ελ Κααμπί ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό επί της ΑΕΛ, με ωραίο «τακουνάκι» (vid)
Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα επί της ΑΕΛ, μόλις από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, με σκόρερ τον Ελ Κααμπί.
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ και άνοιξε το σκορ με το «καλημέρα» στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής της Super League η οποία διεξάγεται στην ΑΕΛ FC ARENA.
Ο Ορτέγκα συνεργάστηκε με τον Ποντένσε από αριστερά, σέντραρε με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να σκοράρει με πανέμορφο τακουνάκι μέσα από την περιοχή. Αυτή ήταν η επιστροφή του Μαροκινού «killer» στα γκολ.
Δείτε το γκολ του Ελ Κααμπί
