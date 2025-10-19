Ποιος είναι ο διαιτητής που ορίστηκε από την UEFA για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το διπλό στη Λάρισα επί της ΑΕΛ Novibet και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Δύο μέρες πριν από τη σπουδαία αναμέτρηση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κόντρα στους «μπλαουγκράνα» του Χάνσι Φλικ, η UEFA γνωστοποίησε τον άνθρωπο που θα διευθύνει την αναμέτρηση.

Ποιος είναι ο ρέφερι που ορίστηκε στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Αυτός είναι ο Ουρς Σνάιντερ, που έχει καταγωγή από την Ελβετία και είναι αρκετά έμπειρος. Ο Σνάιντερ θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Μάρκο και Μπέντζαμιν Ζίρχερ, 4ος διαιτητής θα είναι ο Λούκας Φέντριχ, VAR ο Φεντάι Σαν και AVAR ο Κροάτη Ίβαν Μπέμπεκ.

Πρόκειται για ένα… γνώριμο πρόσωπο στις ελληνικές ομάδες, αφού έχει σφυρίξει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι τη σεζόν 2019/20, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Πλζεν το 2024 για το Europa League.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σνάιντερ φέτος ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά (0-0) για τη 2η προκριματική φάση του Conference League.