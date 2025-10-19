Ποιος είναι ο διαιτητής που ορίστηκε από την UEFA για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Η UEFA γνωστοποίησε τον διαιτητή που θα διευθύνει το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα.
- Μπαράζ ιατρικών λαθών - Ελλείψεις στο ΕΣΥ και εξουθένωση γιατρών και νοσηλευτών «βλέπουν» οι ειδικοί
- Ποιες ομάδες πολιτών πρέπει να εμβολιαστούν για κορονοϊό
- «Amorgos Cave Expedition 2025»: Στο φως ανεξερεύνητα σπήλαια στην Αμοργό – Εντυπωσιακά ευρήματα
- Ταυτοποιήθηκε η μία από τις δύο σορούς ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς τη νύχτα του Σαββάτου
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το διπλό στη Λάρισα επί της ΑΕΛ Novibet και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Δύο μέρες πριν από τη σπουδαία αναμέτρηση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κόντρα στους «μπλαουγκράνα» του Χάνσι Φλικ, η UEFA γνωστοποίησε τον άνθρωπο που θα διευθύνει την αναμέτρηση.
Ποιος είναι ο ρέφερι που ορίστηκε στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Αυτός είναι ο Ουρς Σνάιντερ, που έχει καταγωγή από την Ελβετία και είναι αρκετά έμπειρος. Ο Σνάιντερ θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Μάρκο και Μπέντζαμιν Ζίρχερ, 4ος διαιτητής θα είναι ο Λούκας Φέντριχ, VAR ο Φεντάι Σαν και AVAR ο Κροάτη Ίβαν Μπέμπεκ.
Πρόκειται για ένα… γνώριμο πρόσωπο στις ελληνικές ομάδες, αφού έχει σφυρίξει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι τη σεζόν 2019/20, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Πλζεν το 2024 για το Europa League.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σνάιντερ φέτος ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά (0-0) για τη 2η προκριματική φάση του Conference League.
- Βραβεύθηκαν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός οι Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ (vid)
- LIVE: Κόμο – Γιουβέντους
- Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός
- Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη
- LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
- Ποιος είναι ο διαιτητής που ορίστηκε από την UEFA για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις