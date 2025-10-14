Μπαρτσελόνα: Πολύ δύσκολα να προλάβει τον Ολυμπιακό ο Ραφίνια
Οριστική φαίνεται πως είναι η απουσία και του Ραφίνια από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, καθώς η αποθεραπεία του δεν εξελίσσεται όπως επιθυμούν οι «μπλαουγκράνα».
Μία ακόμη απώλεια για την Μπαρτσελόνα ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Συγκεκριμένα μετά τους Λεβαντόφσκι, Όλμο, Γκαρθία, Γκάβι, οριστικά εκτός φαίνεται να τέθηκε και ο Ραφίνια, καθώς όπως αναφέρουνε ισπανικά ΜΜΕ η αποθεραπεία του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστής εξελίσσεται με πιο αργό τρόπο από το αναμενόμενο (πρόβλημα στον δεξί μηριαίο), συνεπώς – εκτός απροόπτου- θα χάσει τόσο το παιχνίδι με την Τζιρόνα (18/10), όσο και αυτό με τους «ερυθρόλευκους» (21/10, 19:45).
Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια θετική είδηση για τον Χάνσι Φλικ καθώς διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Φεράν Τόρες, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε επίσης από ένα πρόβλημα τραυματισμού αλλά όπως προκύπτει το ξεπέρασε.
Να σημειώσουμε ότι το παιχνίδι των μπλαουγκράνα με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ.
RAPHINHA: KO Girona y Olympiacos. Se confia en recuperarlo para el Clasico.
FERRAN: OK para Girona.
Mas informacion en @diarioas
— Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) October 14, 2025
