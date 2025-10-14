Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ

Η Μπαρτσελόνα έχει σοβαρά προβλήματα τραυματισμών τη φετινή σεζόν και δεν λένε να σταματήσουν, καθώς και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον δικέφαλο μηριαίο και είναι δεδομένο ότι δεν θα αγωνιστεί για αρκετό καιρό.

Ο Πολωνός επιθετικός των «μπλαουγκράνα» τραυματίστηκε και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ισπανία χάνει το ματς με τη Χιρόνα, όσο και αυτά με Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη εβδομάδα είναι αμφίβολη.

Ο «Λέβα» θα εξεταστεί από το ιατρικό τιμ της Μπάρτσα με την επιστροφή του, όμως όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για περίπου 1,5 μήνα. Αξίζει να σημειωθεί πως η Μπαρτσελόνα έχει ένα σωρό θέματα να λύσει ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων της σε Ισπανία και Champions League.

Οι απουσίες της Μπαρτσελόνα και ο Ραφίνια

Εκτός από την αναμέτρηση με τη Χιρόνα και τον Ολυμπιακό θα είναι δεδομένα οι Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Γκαρθία και Λεβαντόφσκι, ενώ είναι αμφίβολοι οι Φεράν Τόρες, Ραφίνια. Όσον αφορά την κατάσταση που βρίσκεται ο Βραζιλιάνος επιθετικός, προπονείται σκληρά στο γυμναστήριο για να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό.

Ο ίδιος και ο σύλλογος ελπίζει να είναι έτοιμος για το clasico, αν και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος ακόμη και για τη Χιρόνα και τον Ολυμπιακό, με τον Χάνσι Φλικ όμως να μην θέλει να ρισκάρει.