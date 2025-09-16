Ο Λεβαντόφσκι συγκρίνει την παλιά με τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών

Σαν σοφός του ποδοσφαίρου μίλησε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός σταρ της Μπαρτσελόνα το δικαιούται άλλωστε, αφού έχει πολλά ποδοσφαιρικά γαλόνια (διακρίσεις) και έκανε πάρα πολλά χιλιόμετρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πλησιάζει στη δύση της καριέρας του, αν και το καλοκαίρι μπορεί να φύγει από την Μπαρτσελόνα, όπου πήγε μετά από μεγάλη καριέρα στη Μπάγερν, όμως θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα, δικαιούται να ομιλεί και να κάνει συγκρίσεις της νέας γενιάς του ποδοσφαίρου και της δικής του. Στα 37 του, ο Πολωνός επιθετικός είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης Μπαρτσελόνα.

Αλλωστε, το ποδόσφαιρο εξελίσσεται συνεχώς. Άλλο ποδόσφαιρο το 2007 που ο διεθνής Πολωνός επιθετικός άρχιζε την καριέρα του στα γήπεδα, πέρασαν δυο δεκαετίες, άλλο το σημερινό ποδόσφαιρο. Εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, αλλάζει και η νοοτροπία των νεαρών παικτών.

«Προέρχομαι από μια διαφορετική γενιά, όπου σε παρακινούσε αν κάποιος σου φώναζε. Σήμερα δεν είναι σοφό να φωνάζεις σε νέους παίκτες, γιατί δεν θα πάρεις την ίδια αντίδραση. Δεν τους αρέσει και δεν τους κάνει να θέλουν να αποδείξουν περισσότερα», είναι η άποψη Λεβαντόφσκι.

Ποιό είναι το «κλειδί» για τους νέους παίκτες σύμφωνα με τον Λεβαντόφσκι; «Σήμερα υπάρχει περισσότερη συζήτηση και εξήγηση. Στη Μπαρτσελόνα έπρεπε κι εγώ να το συνηθίσω αυτό, ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο δεμένοι ως ομάδα», πρόσθεσε ο Πολωνός άσος.

Αυτό θα πει ηγέτης μέσα και έξω από το γήπεδο. Ο Λεβαντόφσκι καταλαβαίνει τους συμπαίκτες του, όμως καταλαβαίνει και τους νέους, παρά τη διαφορά ηλικίας. Αλλωστε, τι είδους δάσκαλος θα ήταν…