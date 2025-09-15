sports betsson
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
Ποδόσφαιρο 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:15

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Επιστροφή στις νίκες με υπέροχη ποδοσφαιρική παράσταση από την Μπαρτσελόνα! Μετά την γκέλα με τη Βαγιεκάνο, η ομάδα του Χάνσι Φλικ ξέσπασε στη Βαλένθια που τη διέλυσε με 6-0 για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga και μείωσε ξανά στους δύο βαθμούς από τη Ρεάλ. 18 γκολ σε τρία ματς απέναντι στους Καταλανούς έχει δεχτεί ο Κάρλος Κορμπεράν από τότε που ανέλαβε τις «νυχτερίδες».

Δείτε εδώ τα γκολ και τις φάσεις

Η Μπαρτσελόνα, που δεν είχε στην αποστολή τον τραυματία Γιαμάλ ενώ ήρθαν από τον πάγκο οι Ραφίνια και Λεβαντόφσκι, έκλεισε από το ξεκίνημα τη Βαλένθια στην περιοχή της και αφού έχασε μία μεγάλη ευκαιρία με τον Φεράν στο 10′, άνοιξε το σκορ στο 28′ με ασίστ Φεράν και πλασέ του Φερμίν.

Μετά από πολύ όμορφη επίθεση ο Φεράν είχε δοκάρι στο 48′ και στο 52′ ο Ραφίνια με προβολή από σέντρα του Ράσφορντ έκανε το 2-0. Με ωραίο σουτ στο 56′ ο Φερμίν έγραψε το 3-0 και η Βαλένθια πλέον είχε παραδοθεί στους «μπλαουγκράνα». Στο 66′ ο Ραφίνια κατέβασε και με γυριστό έκανε το 4-0 ενώ στο 75′ ο Λεβαντόφσκι με πλασέ έγραψε το 5-0. Το τελικό 6-0 διαμόρφωσε ο Πολωνός με φορ με άψογο τελείωμα.

Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Έρικ Γκαρσία, Μαρτίν (74’ Τορέντς), Κουντέ, Κουμπαρσί, Πέδρι (81’ Μπερνάλ), Κασαδό, Μπαρντάτζι (46’ Ραφίνια), Φερμίν Λόπεθ, Ράσφορντ (67’ Όλμο), Φεράν Τόρες (67’ Λεβαντόφσκι).

Βαλένθια: Αγιρεθαμπάλα, Γκαγιά, Φουλκιέ, Ντιακαμπί (63’ Κορέια), Κοπέτε, Τάρεγα, Σανταμαρία, Γκέρα (58’ Ούγκρινιτς), Ντανζουμά (58’ Ριόχα), Ντούρο (77’ Μπελτράν), Ντιέγκο Λόπεθ (58’ Ραμαζάνι)

Tα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή, 12/9

Σεβίλλη-Έλτσε 2-2

Σάββατο, 13/9

Χετάφε-Οβιέδο 2-0
Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2
Μπιλμπάο-Αλαβές 0-1
Ατλέτικο-Βιγιαρεάλ 2-0

Κυριακή, 14/9

Θέλτα-Τζιρόνα 1-1
Λεβάντε-Μπέτις 2-2
Οσασούνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 2-0
Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 6-0

Δευτέρα, 15/9

Εσπανιόλ-Μαγιόρκα (22:00)

Η βαθμολογία της La Liga

H επόμενη αγωνιστική (5η):

Παρασκευή, 19/9

Μπέτις-Σοσιεδάδ

Σάββατο, 20/9

Τζιρόνα-Λεβάντε
Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ
Αλαβές-Σεβίλλη
Βιγιαρεάλ-Οσασούνα
Βαλένθια-Μπιλμπάο

Κυριακή, 21/9

Ράγιο Βαγιεκάνο-Θέλτα
Μαγιόρκα-Ατλέτικο
Έλτσε-Οβιέδο
Μπαρτσελόνα-Χετάφε

