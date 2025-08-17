«Ο Λεβαντόφσκι απέρριψε πρόταση 100 εκατ. ευρώ τη σεζόν»

Είναι ευχαριστημένος στην Μπαρτσελόνα ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και το δείχνει με πράξεις και με λόγια που δεν αφήνουν αμφιβολίες. Βέβαια, τα αισθήματα είναι αμοιβαία με χαρακτηριστική και τη δήλωση του διευθυντή ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα Ντέκο, ο οποίος ανέφερε ότι ο σύλλογος περιβάλει «με πλήρη εμπιστοσύνη στον Λεβαντόφσκι, παρότι είναι 36 ετών, και δεν είναι στις άμεσες προθέσεις του συλλόγου να αναζητήσει νέο επιθετικό αυτή τη στιγμή».

Ο ατζέντης του Λεβαντόφσκι, Πίνι Ζάχαβι αποκάλυψε ότι «πριν από ένα χρόνο ο Λεβαντόφσκι είχε μια συγκεκριμένη προσφορά, συγκεκριμένα για συμβόλαιο πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν από τη Σαουδική Αραβία! Αλλά προτίμησε να αγωνιστεί για τη La Liga και το Champions League και ήταν κοντά στην επίτευξη και των δύο στόχων».

Ο Ζάχαβι, επίσης, δεν έκρυψε και πως αισθάνεται ο Πολωνός επιθετικός στην τωρινή ομάδα του: «Η Μπαρτσελόνα είναι το μέρος του στον κόσμο, όπου ο Λεβαντόφσκι νιώθει περισσότερο σαν στο σπίτι του. Επιπλέον, οι σαουδαραβικοί σύλλογοι είναι υπερπλήρεις με παίκτες και δεν είναι σίγουροι τι να κάνουν με αυτούς. Υπάρχει ένα όριο στους ξένους παίκτες, το οποίο περιορίζει τις επιλογές τους. Αλλά ο Ρόμπερτ δεν ήθελε να παίξει εκεί ούτως ή άλλως».

Πάντως, και με δηλώσεις που έκανε ο Λεβαντόφσκι στο παρελθόν εξαφάνισε κάθε δυνητική αμφιβολία για το μέλλον του, επιβεβαιώνοντας (και με το παραπάνω) όσα δήλωσε ο ατζέντης του, Πίνι Ζάχαβι: «Για μένα δεν είναι καν θέμα. Θα μείνω την επόμενη σεζόν (σ.σ. 2025/26). Τώρα έχω στο μυαλό μου μόνο την Μπαρτσελόνα».

Ο Λεβαντόφσκι έχει δίψα να συνεχίσει και μετά το καλοκαίρι του 2026 που λήγει το συμβόλαιό του. Όπως δήλωσε έχει ελεγχθεί το βιολογικό του ηλικιακό επίπεδο και το «τρέχον βιολογικό του ηλικιακό επίπεδο είναι 30 ετών», δείχνοντας την αυτοπεποίθηση για τη φυσική του κατάσταση.

Ένα μήνυμα από το μέλλον με υπογραφή Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.