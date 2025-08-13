«Μίλησα με τον Λεβαντόφσκι και τον ρώτησα αν θέλει να επιστρέψει»

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση της επιστροφής του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Εθνική Πολωνίας. Ο νέος ομοσπονδιακός Γιαν Ούρμπαν αποκάλυψε ότι μίλησε με τον 36χρονο επιθετικό της Μπαρτσελόνα και τα πράγματα μπαίνουν στον δρόμο τους.

Ο Ούρμπαν άναψε το «πράσινο φως» για την επιστροφή του Λεβαντόφσκι. «Μίλησα με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο τηλέφωνο και τον ρώτησα αν θέλει να επιστρέψει», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος μπήκε και σε λεπτομέρειες. «Μου είπε “ναι”. Οπότε κάναμε ένα βήμα μπροστά», αποκάλυψε επίσης ο Ούρμπαν.

Μπορεί να είναι 36 ετών αλλά ο Λεβαντόφσκι αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Ο Λεβαντόφσκι είναι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για την Πολωνία με 85 γκολ σε 158 συμμετοχές.

Ο λόγος που έφυγε ο Λεβαντόφσκι από την Εθνική Πολωνίας είχε να κάνει με την απόφαση του πρώην προπονητή Μιχάλ Προμπιέζ, ο οποίος του αφαίρεσε την αρχηγία και το έδωσε στον Πιότρ Ζιελίνσκι της Ίντερ. Αυτή η απόφαση του Προμπιέζ προκάλεσε τριγμούς στα αποδυτήρια της ομάδας, με αποτέλεσμα ο κόουτς να παραιτηθεί τον Ιούνιο.

Βέβαια, το θέμα «ποιός θα είναι αρχηγός της Εθνικής Πολωνίας» παραμένει ανοιχτό. Ο Λεβαντόφσκι θα θέλει να είναι αρχηγός, όμως ο Ούρμπαν τόνισε ότι η απόφαση δεν θα ληφθεί μονομερώς.

Ο Ούρμπαν αποκάλυψε τις επόμενες κινήσεις του για αυτό το θέμα. «Δεν θα ήθελα να μιλήσω μόνο με τον Λεβαντόφσκι, αλλά και με όσους εμπλέκονται, τον Πιότρ Ζιελίνσκι και τα μέλη του συμβουλίου παικτών. Η απόφαση θα είναι δική μου, αλλά θέλω να ακούσω τους παίκτες και να δω τι σκέφτονται», δήλωσε ο προπονητής της Πολωνίας.

Επόμενος αγώνας της Πολωνίας, άρα τότε θα οριστικοποιηθεί και αν ο Λεβαντόφσκι θα είναι και αρχηγός, είναι εκτός έδρας κόντρα στην Ολλανδία στις 4 Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια(7/9) υποδέχεται την Φινλανδία. Με την επιστροφή του Λεβαντόφσκι να θεωρείται πιθανή, οι φίλαθλοι αισιοδοξούν για αλλαγή πορείας και για εντατική προσπάθεια πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026.