«Πόρτα» του Λεβαντόφσκι στην Αλ Χιλάλ

Κάτοικος Βαρκελώνης είναι και θα παραμείνει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός σταρ της Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην πατρίδα του δεν θέλει να φύγει από την τωρινή ομάδα του για την Pro League της Σαουδικής Αραβίας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Sport.

«Ο Λεβαντόφσκι δεν έχει καμία πρόθεση να φύγει από την Μπαρτσελόνα. Είναι χαρούμενος, έτοιμος για τη νέα σεζόν και ανυπομονεί να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του», αναφέρει ο Πολωνός δημοσιογράφος Τόμας Βλοντάρτσικ και τον οποίο επικαλείται η Sport. Παρεμπιπτόντως, το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι λήγει το 2026 και υπάρχουν σενάρια ότι θα επεκταθεί μέχρι το 2027. Ο Βλοντάρτσικ ασχολείται πολύ με τον Λεβαντόφσκι και το ρεπορτάζ του θεωρείται έγκυρο.

Η Αλ Χιλάλ είναι η ομάδα που ενδιαφέρθηκε για τον Λεβαντόφσκι. Όμως, δεν βρήκε έδαφος, με αποτέλεσμα να μην κάνει κίνηση για την απόκτησή του καθώς ο Πολωνός σταρ της Μπαρτσελόνα ξεκαθάρισε ότι δεν συζητά να φύγει από την τωρινή ομάδα του. Η Αλ Χιλάλ ενδιαφερόταν για επιθετικό και αφού δεν πήρε τον Λεβαντόφσκι προχώρησε στην απόκτηση του Ντάργουιν Νούνιες από τη Λίβερπουλ, στην οποία η Αλ Χιλάλ κατέβαλε 53 εκατ. ευρώ.

Πάντως, η χρονιά δεν ξεκινά καλά για τον Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός επιθετικός το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο και παρά την αισιοδοξία του ιατρικού τιμ, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι θα μείνει εκτός προπονήσεων για ακόμη τρεις εβδομάδες.

O επιθετικός της Μπορτσελόνα, θα μείνει νοκ άουτ από το φιλικό παιχνίδι με την Κόμο το βράδυ της Κυριακής 10/8, για το περίφημο «Γκαμπέρ», την πρόβα τζενεράλε πριν κάθε αγωνιστική περίοδο και ακόμη θα χάσει τους αγώνες με Μαγιόρκα (16/8), Λεβάντε (23/8) και Ράγιο Βαγιεκάνο (31/8). Με δυο λόγια αναμένεται να επιστρέψει αρχές Σεπτεμβρίου στην ενεργό δράση.