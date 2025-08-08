Η UEFA «μοίρασε» τιμωρίες στην Μπαρτσελόνα, καθώς οι Λαμίν Γιαμάλ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Χάνσι Φλικ βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις.

Οι ποδοσφαιριστές των «μπλαουγκράνα» θα αναγκαστούν να πληρώσουν από 5.000 ευρώ ο καθένας, λόγω παραβίαση των κανονισμών αντιντόπινγκ μετά τον τελευταίο ευρωπαϊκό αγώνα του συλλόγου. Όπως αναφέρει η «Marca», οι δύο παίκτες δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Ελέγχου Ντόπινγκ (Άρθρο 21.8) και δεν παρουσιάστηκαν αμέσως στο Σημείο Ελέγχου (Άρθρο 21.10 [α]).

Παράλληλα, τιμωρήθηκε και ο τεχνικός των Καταλανών, Χάνσι Φλικ, με πρόστιμο 20.000 ευρώ και αποκλεισμό ενός αγώνα από τις διοργανώσεις της UEFA για παραβίαση των γενικών αρχών δεοντολογίας (Άρθρο 11 [1] του Κανονισμού) και των βασικών κανόνων αξιοπρεπούς δεοντολογίας (Άρθρο 11 [2, β] του Κανονισμού).

Ο Ινίγκο Μαρτίνεθ ζήτησε να αποχωρήσει αιφνιδιαστικά από την Μπαρτσελόνα

H απόφαση του Ινίγκο Μαρτίνεθ να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα ως ελεύθερος αιφνιδίασε άπαντες στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα», καθώς είναι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας του Χάνσι Φλικ.

Βέβαια, η μεταγραφή του θα ανοίξει χώρο στον μισθολογικό προϋπολογισμό και θα βοηθήσει τους «μπλαουγκράνα» να πλησιάσουν περισσότερο στην τήρηση του Financial Fair Play.

Αυτός ο χώρος δεν είναι μικρός, αφού η «Mundo Deportivo» αναφέρει ότι πρόκειται να αποδεσμευτεί ένα ποσό έως και 14 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην λύση της συνεργασίας τους, παρά το γεγονός πως ο Ισπανός αμυντικός έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο, ωστόσο δεν θέλησε να λάβει αποζημίωση για αυτόν, καθώς επιθυμεί να παίξει στην Αλ Νασρ, η οποία τον ήθελε και πέρυσι.

Οι Άραβες του δίνουν ετήσιο μισθό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ και αν σκεφτούμε πως ο Μαρτίνεθ είναι στο 34ο έτος της ηλικίας του, τότε μπορούμε να τον δικαιολογήσουμε για την απόφασή του.

Πέρυσι ο Ινίγκο Μαρτίνεθ ήταν από τους πρωταγωνιστές της Μπαρτσελόνα. Κατέγραψε 46 συμμετοχές, στις οποίες σημείωσε τρία γκολ και έδωσε έξι ασίστ.