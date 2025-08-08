sports betsson
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών
Ποδόσφαιρο 08 Αυγούστου 2025 | 20:43

UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο στους Λαμίν Γιαμάλ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για παραβίαση κανονισμού αντιντόπινγκ, ενώ τιμωρήθηκε και ο Χάνσι Φλικ με μία αγωνιστική για παραβίαση κανόνων δεοντολογίας.

Spotlight

Η UEFA «μοίρασε» τιμωρίες στην Μπαρτσελόνα, καθώς οι Λαμίν Γιαμάλ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Χάνσι Φλικ βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις.

Οι ποδοσφαιριστές των «μπλαουγκράνα» θα αναγκαστούν να πληρώσουν από 5.000 ευρώ ο καθένας, λόγω παραβίαση των κανονισμών αντιντόπινγκ μετά τον τελευταίο ευρωπαϊκό αγώνα του συλλόγου. Όπως αναφέρει η «Marca», οι δύο παίκτες δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Ελέγχου Ντόπινγκ (Άρθρο 21.8) και δεν παρουσιάστηκαν αμέσως στο Σημείο Ελέγχου (Άρθρο 21.10 [α]).

Παράλληλα, τιμωρήθηκε και ο τεχνικός των Καταλανών, Χάνσι Φλικ, με πρόστιμο 20.000 ευρώ και αποκλεισμό ενός αγώνα από τις διοργανώσεις της UEFA για παραβίαση των γενικών αρχών δεοντολογίας (Άρθρο 11 [1] του Κανονισμού) και των βασικών κανόνων αξιοπρεπούς δεοντολογίας (Άρθρο 11 [2, β] του Κανονισμού).

Ο Ινίγκο Μαρτίνεθ ζήτησε να αποχωρήσει αιφνιδιαστικά από την Μπαρτσελόνα

H απόφαση του Ινίγκο Μαρτίνεθ να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα ως ελεύθερος αιφνιδίασε άπαντες στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα», καθώς είναι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας του Χάνσι Φλικ.

Βέβαια, η μεταγραφή του θα ανοίξει χώρο στον μισθολογικό προϋπολογισμό και θα βοηθήσει τους «μπλαουγκράνα» να πλησιάσουν περισσότερο στην τήρηση του Financial Fair Play.

Αυτός ο χώρος δεν είναι μικρός, αφού η «Mundo Deportivo» αναφέρει ότι πρόκειται να αποδεσμευτεί ένα ποσό έως και 14 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην λύση της συνεργασίας τους, παρά το γεγονός πως ο Ισπανός αμυντικός έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο, ωστόσο δεν θέλησε να λάβει αποζημίωση για αυτόν, καθώς επιθυμεί να παίξει στην Αλ Νασρ, η οποία τον ήθελε και πέρυσι.

Οι Άραβες του δίνουν ετήσιο μισθό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ και αν σκεφτούμε πως ο Μαρτίνεθ είναι στο 34ο έτος της ηλικίας του, τότε μπορούμε να τον δικαιολογήσουμε για την απόφασή του.

Πέρυσι ο Ινίγκο Μαρτίνεθ ήταν από τους πρωταγωνιστές της Μπαρτσελόνα. Κατέγραψε 46 συμμετοχές, στις οποίες σημείωσε τρία γκολ και έδωσε έξι ασίστ.

World
Λευκός Οίκος: Προαναγγέλλει διευκρινήσεις σχετικά με τους δασμούς στις ράβδους χρυσού

Λευκός Οίκος: Προαναγγέλλει διευκρινήσεις σχετικά με τους δασμούς στις ράβδους χρυσού

World
Κολακεία και φόβος: Οδηγός για CEO για τον χειρισμό του Ντόναλντ Τραμπ

Κολακεία και φόβος: Οδηγός για CEO για τον χειρισμό του Ντόναλντ Τραμπ

inWellness
inTown
Μπάσκετ 08.08.25

Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)

Ο Τζο Μαζούλα, που οδήγησε τους Σέλτικς ξανά στους τίτλους, υπέγραψε πολυετή επέκταση και θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας της Βοστώνης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα (vid)
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα (vid)

Οι Πνευμονίδης, Στρεφέτσα ξεχώρισαν, ο Ροντινέι ήταν εξίσου καλός, όπως και ο Λιατσικούρας, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία ακόμη πειστική εμφάνιση και επικράτησε με 2-1 της Αλ Τααβόν, στο 6ο και τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους

Σύνταξη
Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ ζήτησε αιφνιδίως να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, καθώς έχει δεχθεί «ηγεμονική» πρόταση από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύνταξη
LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός
Φιλικό παιχνίδι 08.08.25

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Αλ Τααβόν. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία
Λονδίνο 08.08.25

Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία

Ο διευθυντής της όπερας της Royal Opera House, ο οποίος προσπάθησε να αρπάξει με τη βία μια παλαιστινιακή σημαία, επικρίθηκε ευρέως για την πράξη του -μέλη του οργανισμού κάνουν λόγο για «οργή και επιθετικότητα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
Σπουδαία ανακάλυψη 08.08.25

Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Στο αστρικό σύστημα Α Κενταύρου, στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, βρέθηκε ένας πλανήτης με πολλές ομοιότητες με τον Ήλιο μας, του οποίου οι δορυφόροι μπορεί να είναι κατοικήσιμοι. Μένει να επιβεβαιωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε
Το δικό του Αίντάχο 08.08.25

«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε

Το Variety Confidential, η βραβευμένη σειρά podcast, καταδύεται στο φως και τα σκοτάδια του πιο ταλαντούχου νέου που έφυγε νωρίς. Ο Ρίβερ Φίνιξ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών όταν ήταν μόλις 23

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)
Μπάσκετ 08.08.25

Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)

Ο Τζο Μαζούλα, που οδήγησε τους Σέλτικς ξανά στους τίτλους, υπέγραψε πολυετή επέκταση και θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας της Βοστώνης.

Σύνταξη
Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες
Κλιματική αλλαγή 08.08.25

Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες

Όσο αυξάνεται η παγκόσμια θερμοκρασία, τόσο εντείνονται οι έντονες και ενίοτε βίαιες αναταράξεις σε πτήσεις σε όλο τον κόσμο. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ
Πόλεμος γενεών 08.08.25

Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Η Gen X φαίνεται ότι χάνει το παιχνίδι όσον αφορά την κατάληψη θέσεων CEO στις μεγάλες εταιρείες. Οι boomers προτιμούν για διαδόχους τους millennials, που δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;
Καρελία 08.08.25

Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ο ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να δημιούργησαν το έργο τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;
Ουκρανικό 08.08.25

Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;

Το ερώτημα μπορεί να μην είναι πόσο ακόμα αντέχει ο Πούτιν στις δυτικές κυρώσεις και τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά πόσο ακόμα αντέχει να χάνει «έδαφος» στην ανατολική «σκακιέρα»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Χάρτης NASA 08.08.25 Upd: 22:31

Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα

Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των πυρκαγιών είναι για ακόμη μια φορά η χώρα καθώς πύρινα μέτωπα είναι σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας - Δείτε live πού έχει φωτιά τώρα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»
Κόσμος 08.08.25

Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανήρτησαν πως η χώρα του αποκλείει τη Χαμάς, τις υπόλοιπες οργανώσεις της Γάζας και την Παλαιστινιακή Αρχή από την διακυβέρνηση του θύλακα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά – «Δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ»
«Επιχείρηση Θέρος» 08.08.25

Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή - Κατάστημα στη Μύκονο δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ

Με αιφνιδιαστικές επισκέψεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κάνουν «φύλλο και φτερό» επιχειρήσεις σε τουριστικούς προορισμούς - Έλεγχοι και για παλαιότερες χρήσεις. Λουκέτα και πρόστιμα σε Μύκονο, Πάρο, Μύλο, Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο.

Σύνταξη
Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα
Επικαιρότητα 08.08.25

Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

