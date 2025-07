Η Μπαρτσελόνα «ανακάλυψε» τον Σουηδό… Γιαμάλ – Ποιος είναι ο 19χρονος εξτρέμ, Ρούνι Μπάρντκι (vids)

Η Μπαρτσελόνα μετά την περσινή σεζόν που «άγγιξε» το τέλειο και έπαιξε μαζί με την Παρί Σεν Ζερμέν το πιο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, επιστρέφει τη φετινή σεζόν ακόμη πιο έτοιμη για να διατηρήσει τα κεκτημένα στην Ισπανία και να φτάσει μέχρι το τέλος στο Champions League.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ πέρσι έπαιξε καταπληκτικά, έκανε το νταμπλ στην Ισπανία, όμως στα ημιτελικά του Champions League αποκλείστηκε από την Ίντερ. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχει μια «χρυσή» γενιά ποδοσφαιριστών που μπορούν για πολλά χρόνια να κυριαρχήσουν, με τον Γερμανό τεχνικό να προσπαθεί από την πλευρά του να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την υπερταλαντούχα ομάδα που διαθέτει.

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με νίκη την προετοιμασία της εν όψει της νέας σεζόν, επικρατώντας την Κυριακή (27/07) με 3-1 της Βίσελ Κόμπε στην Ιαπωνία, με τους Μάρκους Ράσφορντ, Χοάν Γκαρσία και Ρούνι Μπάρντκι να κάνουν το ντεμπούτο τους με τους νταμπλούχους Ισπανίας. Η Μπάρτσα έδειξε ένα μικρό δείγμα από το τι θα γίνει τη νέα σεζόν, ενώ ο Φλικ έριξε κατευθείαν στη «μάχη» την «έξυπνη» κίνηση του καλοκαιριού.

🚨🔵🔴 Official, confirmed. Roony Bardghji joins Barcelona from FC Copenhagen on four year contract.

New winger for Barça after deal agreed two weeks ago, €2m plus sell-on clause. pic.twitter.com/Odh8oBHhMs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2025