Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Ο Λεβαντόφσκι επέστρεψε στην Εθνική Πολωνίας
Ποδόσφαιρο 30 Αυγούστου 2025 | 08:12

Ο Λεβαντόφσκι επέστρεψε στην Εθνική Πολωνίας

Ο 37χρονος Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κλήθηκε για τους αγώνες με την Ολλανδία και την Φινλανδία

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Spotlight

Όπως αναμενόταν, αφού απολύθηκε ο προηγούμενος προπονητής και τα βρήκε με τον τωρινό ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κλήθηκε στην Εθνική Πολωνίας. Ο 37χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα επέστρεψε για τους αγώνες με την Ολλανδία (εκτός) και την Φινλανδία (εντός) για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η επιστροφή του έρχεται μετά από μια έντονη διαμάχη σχετικά με τον ρόλο του ως αρχηγού, αφού είχε αποφασίσει να μην συμμετάσχει στην καλοκαιρινή συγκέντρωση της εθνικής ομάδας λόγω απαιτητικής σεζόν με το σύλλογο. Ο Λεβαντόφσκι είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα αγωνιζόταν υπό τον τότε προπονητή Μιχάλ Προμπιέζ, γεγονός που προκάλεσε ένταση. Όμως, ο Προμπιέζ απολύθηκε το καλοκαίρι και αντικαταστάθηκε από τον Γιαν Ουρμπάν, ο οποίος έθεσε ως προτεραιότητα την επιστροφή του Λεβαντόφσκι και είχε άμεση συνάντηση μαζί του, όπου συμφώνησαν για κοινό μέλλον στην Εθνική Πολωνίας.

Ο 37χρονος Λεβαντόφσκι είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Πολωνίας με 85 γκολ σε 158 συμμετοχές. Στη La Liga ήταν τραυματίας, όμως είναι έτοιμος να επιστρέψει, στον αγώνα της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, την Κυριακή 31/8.

Η Πολωνία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση του ομίλου της, έχοντας κερδίσει τα δύο πρώτα τον Μάρτιο, αλλά έχασε 2-1 στη Φινλανδία κατά την απουσία του Λεβαντόφσκι. Τα επερχόμενα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου είναι κρίσιμα, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση στην Ολλανδία στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθεί ο εντός έδρας αγώνας με τη Φινλανδία στις 7 Σεπτεμβρίου.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο στοίχημα του Σεπτεμβρίου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο στοίχημα του Σεπτεμβρίου

Business
Σωκράτης Κόκκαλης (Intracom): Στόχος το 2026 η αναβάθμιση της μετοχής μας

Σωκράτης Κόκκαλης (Intracom): Στόχος το 2026 η αναβάθμιση της μετοχής μας

LIVE: Λέτσε – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 29.08.25

LIVE: Λέτσε – Μίλαν

LIVE: Λέτσε – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λέτσε – Μίλαν, για τη 2η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A

Ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν διαφωνεί με τον ορισμό αγώνων σε άλλη ήπειρο και εξήγησε τους λόγους. Αντίθετος και ο επίτροπος αθλητισμού της ΕΕ: «Προδοσία»

Βάιος Μπαλάφας
Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) ζητεί από τους διαιτητές να συνεργάζονται με τους αρχηγούς των ομάδων και να κάνουν χειραψία με τους προπονητές, πριν από τη σέντρα των αγώνων

Βάιος Μπαλάφας
Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Ο πρώτος που μπήκε στο «ψυγείο» από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας), σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες «καμπάνες» ακούστηκαν στο τέλος του πρώτου γύρου

Βάιος Μπαλάφας
Τουρισμός: «Αν δεν το ανέβασες στο instagram πήγες πραγματικά;» – Από τα «likes» στη διαχείριση των προορισμών
Τουρισμός 30.08.25

«Αν δεν το ανέβασες στο instagram πήγες πραγματικά;» - Από τα «likes» στη διαχείριση των προορισμών

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν καθορίζουν απλώς τις επιλογές μας, αλλά διαμορφώνουν εμπειρίες, αναδεικνύουν προορισμούς και πολλές φορές αλλάζουν την ουσία του ίδιου του ταξιδιού

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο – Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος
Καιρός 30.08.25

Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος

Χαλάει ο καιρός από το μεσημέρι - Στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν βροχοπτώσεις, κατά τόπους ισχυρές - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Τετάρτη

Σύνταξη
«Ιδεοληψία» είναι να προβάλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια
Editorial 30.08.25

«Ιδεοληψία» είναι να προβάλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια

Η κυβέρνηση προκλητικά λειτουργεί ως διαφημιστής των ιδιωτικών «ΑΕΙ» την ώρα που αυτά δεν έχουν καν πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια πίσω από το Tehran: Τελικά, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί το Μπόλιγουντ;
Culture Live 30.08.25

Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια: Είναι το Tehran η «πρεμιέρα» της Μοσάντ στο Μπόλιγουντ;

H ταινία του Μπόλιγουντ Tehran, που έκανε πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου 2025, παρουσιάζει ένα γεωπολιτικό θρίλερ, συνδυάζοντας δράση, κατασκοπεία και έντονες πολιτικές αποχρώσεις.

Σύνταξη
Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη
Υπουργείο Εργασίας 30.08.25

Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη

Έρχονται νέες αλλαγές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με βελτιώσεις στις εισφορές και τη φορολογία - Παρεμβάσεις σε φορητότητα ασφαλιστικών δικαιωμάτων, φοροαπαλλαγές και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ηλίας Γεωργάκης
Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές
ΗΠΑ 30.08.25

Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές

Ένα πτυχίο πανεπιστημίου δεν είναι πλέον ένα σίγουρο εισιτήριο για μια καλά αμειβόμενη δουλειά. Ωστόσο, σύμφωνα με μία νέα μελέτη, ορισμένοι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν 6ψήφια ποσά σε επαγγέλματα χωρίς πτυχίο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι
Σιωπή 30.08.25

Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι

Είναι η είδηση της εβδομάδας στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, καθώς όλοι ασχολούνται με τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι. Ή σχεδόν όλοι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»
Αγορά εργασίας 30.08.25

Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»

Όταν στα γραφεία των εργοδοτών συσσωρεύονται βιογραφικά υποψηφίων που μοιάζουν για να τα έγραψε ΑΙ, η λύση είναι η επιστροφή στις παλιές μεθόδους: Πόρτα-πόρτα, στόμα με στόμα, αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA
Εκδικητική τιμωρία 30.08.25

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA

Βιώνοντας εδώ και έξι μήνες έναν καφκικό εφιάλτη, ο 30χρονος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, γίνεται εξιλαστήριο θύμα στο «βωμό» της ακραία αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο περιφερειακού συμβουλίου – Τουλάχιστον 3 νεκροί
Ινδονησία 30.08.25

Φονική πυρπόληση κρατικού κτιρίου από διαδηλωτές

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο» όταν παγιδεύτηκαν σε φλεγόμενο κρατικό κτίριο, το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια
Ουκρανία 30.08.25

«Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση» από τη Ρωσία, αναφέρει ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τραυματισμούς από βομβαρδισμούς και στη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο
ΗΠΑ 30.08.25

Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη... κενά ασφαλείας

Η Νόεμ κατηγόρησε 23 υπαλλήλους της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα, και τους απέλυσε λίγες μέρες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν μέλη του προσωπικού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
Εντονη αντίδραση 30.08.25

Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς του Τραμπ

«Ενα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφετειακή απόφαση που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Βόρεια Κορέα 30.08.25

Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» του Κουρσκ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με οικογένειες στρατιωτικών που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους στο Κουρσκ της Ρωσίας, «αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος».

Σύνταξη
Πούτιν: Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται από κοινού σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο
Xinhua 30.08.25

Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται στις διεθνείς κυρώσεις, τονίζει ο Πούτιν

Μόσχα και Πεκίνο θα εξακολουθήσουν να εργάζονται για τη μείωση των ανταποδοτικών εμπορικών φραγμών, αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξή του στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σύνταξη
