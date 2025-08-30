Ο Λεβαντόφσκι επέστρεψε στην Εθνική Πολωνίας

Όπως αναμενόταν, αφού απολύθηκε ο προηγούμενος προπονητής και τα βρήκε με τον τωρινό ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κλήθηκε στην Εθνική Πολωνίας. Ο 37χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα επέστρεψε για τους αγώνες με την Ολλανδία (εκτός) και την Φινλανδία (εντός) για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η επιστροφή του έρχεται μετά από μια έντονη διαμάχη σχετικά με τον ρόλο του ως αρχηγού, αφού είχε αποφασίσει να μην συμμετάσχει στην καλοκαιρινή συγκέντρωση της εθνικής ομάδας λόγω απαιτητικής σεζόν με το σύλλογο. Ο Λεβαντόφσκι είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα αγωνιζόταν υπό τον τότε προπονητή Μιχάλ Προμπιέζ, γεγονός που προκάλεσε ένταση. Όμως, ο Προμπιέζ απολύθηκε το καλοκαίρι και αντικαταστάθηκε από τον Γιαν Ουρμπάν, ο οποίος έθεσε ως προτεραιότητα την επιστροφή του Λεβαντόφσκι και είχε άμεση συνάντηση μαζί του, όπου συμφώνησαν για κοινό μέλλον στην Εθνική Πολωνίας.

Ο 37χρονος Λεβαντόφσκι είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Πολωνίας με 85 γκολ σε 158 συμμετοχές. Στη La Liga ήταν τραυματίας, όμως είναι έτοιμος να επιστρέψει, στον αγώνα της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, την Κυριακή 31/8.

Η Πολωνία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση του ομίλου της, έχοντας κερδίσει τα δύο πρώτα τον Μάρτιο, αλλά έχασε 2-1 στη Φινλανδία κατά την απουσία του Λεβαντόφσκι. Τα επερχόμενα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου είναι κρίσιμα, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση στην Ολλανδία στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθεί ο εντός έδρας αγώνας με τη Φινλανδία στις 7 Σεπτεμβρίου.