Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.
Η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε πλήρως τη βαριά ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Ατλέτικο και αφού επικράτησε της Ρεάλ Σοσιεδάδ με 2-1, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της La Liga, ανέβηκε μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα.
Για να συμβεί αυτό όμως, το σύνολο του Χάνσι Φλικ χρειάστηκε να κάνει μια πολύ σημαντική ανατροπή απέναντι στους Βάσκους, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ζουλ Κουντέ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που σημείωσαν τα κρίσιμα τέρματα των «μπλαουγκράνα».
Οι φιλοξενούμενοι λοιπόν ήταν εκείνοι που βρήκαν τον τρόπο να ανοίξουν το σκορ, με τον Αλβάρο Οντριοθόλα να κάνει το 1-0 στο 31ο λεπτό της συνάντησης. Η απάντηση της Μπαρτσελόνα ήταν άμεση, αφού δώδεκα λεπτά μετά ο Κουντέ -μετά την πάσα του Ράσφορντ- έφερε το ματς στα ίσα για το 1-1. Στο δεύτερο μέρος οι Καταλανοί πίεσαν για το γκολ της νίκης, το οποίο εν τέλει βρήκαν με τον Λεβαντόφσκι στο 59′ μετά την ασίστ του Γιαμάλ.
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Σέζνι, Αραούχο, Κουντέ, Μαρτίν (77’ Έρικ Γκαρσία), Κρίστενσεν, Πέδρι (90+5′ Κασαδό), Ντε Γιονγκ, Ράσφορντ (77’ Φεράν Τόρες), Μπάρντγκι (57’ Γιαμάλ), Φερνάντεθ (46′ Όλμο), Λεβαντόφσκι
ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ: Ρεμίρο, Μουνιόθ, Τσαλέτα Τσαρ, Οντριοθόλα (56’ Σέρτζιο Γκόμεθ), Τουριέντες (66’ Σολέρ), Θουμπελδία, Μαρίν (66’ Σολέρ), Γκέδες (56’ Κούμπο), Μπαρενετσέα (81’ Σαντίκ), Ογιαρθάμπαλ, Γοροτσατέγκι.
Έλτσε – Θέλτα 2-1: Ήττα για την ομάδα του Βίγκο πριν τον ΠΑΟΚ
Εξάλλου, η Θέλτα γνώρισε την ήττα με 2-1 στην έδρα της Έλτσε, παραμένει χωρίς νίκη σε επτά παιχνίδια στη La Liga και πλέον ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ (Πέμπτη 2/10, 22:00) για τη League Phase του Europa League.
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της La Liga
Ζιρόνα – Εσπανιόλ 0-0
Χετάφε – Λεβάντε 1-1
Ατλέτικο – Ρεάλ 5-2
Μαγιόρκα – Αλαβές 1-0
Βιγιαρέαλ – Αθλέτικ 1-0
Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη 0-1
28/09 17:15 Έλτσε – Θέλτα 2-1
28/09 19:30 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1
28/09 22:00 Μπέτις – Οσασούνα
29/09 22:00 Βαλένθια – Ρεάλ Οβιέδο
Η βαθμολογία της La Liga
Η επόμενη αγωνιστική (8η)
03/10 22:00 Οσασούνα – Χετάφε
04/10 15:00 Οβιέδο – Λεβάντε
04/10 17:15 Ζιρόνα – Βαλένθια
04/10 19:30 Αθλέτικ – Μαγιόρκα
04/10 22:00 Ρεάλ – Βιγιαρεάλ
05/10 15:00 Αλαβές – Έλτσε
05/10 17:15 Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα
05/10 19:30 Εσπανιόλ – Μπέτις
05/10 19:30 Σοσιεδάδ – Βαγιεκάνο
05/10 22:00 Θέλτα – Ατλέτικο
