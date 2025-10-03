Ο Ρομάνο «πρόδωσε» ενδιαφέρον της Μίλαν για τον Λεβαντόφσκι

Εβγαλε στη… σέντρα ενδιαφέρον της Μίλαν για τον Πολωνό σταρ της Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. «Η Μίλαν εξετάζει την πιθανότητα απόκτησης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αλλά ο επιθετικός επικεντρώνεται στην Μπαρτσελόνα», ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος, «insider» των μεταγραφών.

Η Μίλαν θα μπορούσε να εξετάσει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ως πιθανή ελεύθερη μεταγραφή το επόμενο καλοκαίρι, αλλά ο επιθετικός παραμένει πλήρως συγκεντρωμένος στην τρέχουσα σεζόν του με την Μπαρτσελόνα, επεσήμανε ο Ρομάνο. Ωστόσο δεν απέκλεισε εξελίξεις για το μέλλον.

Ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος πλησιάζει στο τέλος του συμβολαίου του με την Μπαρτσελόνα, έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν 2025-26 τόσο στη La Liga όσο και στο Champions League. Ο Ρομάνο αποκάλυψε, επίσης, ότι ο Πολωνός επιθετικός «δεν θα πάρει καμία απόφαση σήμερα, αύριο, στα τέλη Οκτωβρίου, στα τέλη Νοεμβρίου, στα τέλη Δεκεμβρίου και δεν νομίζω ούτε στα τέλη Ιανουαρίου. Ο Λεβαντόφσκι σκοπεύει να ολοκληρώσει τη σεζόν του στην Μπαρτσελόνα, οπότε θέλει να κάνει τα πάντα όσο καλύτερα μπορεί».

Ο Ρομάνο είπε επίσης ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα ελεύθερης μεταγραφής: «Τότε, αν με ρωτήσετε αν υπάρχει πιθανότητα ο Λεβαντόφσκι να φύγει δωρεάν, νομίζω ότι είναι μια πραγματική πιθανότητα, ακόμη και πάνω από 50%. Αυτό ανοίγει σενάρια, τα οποία θα μπορούσαν να ονομαστούν Μίλαν, Σαουδική Αραβία ή οτιδήποτε άλλο».

Ενώ η Μίλαν και άλλοι σύλλογοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, ο Ρομάνο ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ της ιταλικής ομάδας και του Λεβαντόφσκι. «Οι πληροφορίες είναι μέρος του ποδοσφαίρου και σίγουρα μπορούν να μας οδηγήσουν σε περισσότερες εξελίξεις τους επόμενους μήνες. Αλλά σήμερα, αναφερόμενος στις ειδήσεις, το μυαλό του Λεβαντόφσκι είναι κατανοητά επικεντρωμένο στο παρόν με την Μπάρτσα», παραδέχθηκε ο Ρομάνο.