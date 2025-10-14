sports betsson
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς
Σοκάρουν τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα, με το χρέος της να εμφανίζεται να ξεπερνά ακόμη και την εκτιμώμενη συνολική αξία του συλλόγου στην αγορά, καθιστώντας το τεχνικά μη βιώσιμο. Οι «μπηχτές» για τα 4.000.000.000 €, η έρευνα που «δείχνει» 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ χρεός, τα «βάρη», η Goldman Sachs και ο ρόλος του πρότζεκτ «Espai Barça».

Σε μία εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στη Βαρκελώνη, για να αντιμετωπίσει μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Έναν αθλητικό Κολοσσό. Ο οποίος, ωστόσο, έχει κατεστραμμένα πόδια. Δεν είναι υπερβολή, είναι η σκληρή πραγματικότητα με την βρίσκεται αντιμέτωπη η Μπαρτσελόνα. Μια οικονομική κρίση, που την απειλεί εις βάθος. Με τους αντιπάλους της να επιμένουν πως ο σύλλογος βρίσκεται «τεχνικά σε κατάσταση πτώχευσης», χωρίς ρευστότητα και με δυσβάσταχτες υποχρεώσεις σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σύμφωνα με τον τελευταίο οικονομικό απολογισμό, η Μπαρτσελόνα εμφάνισε ζημιές ύψους 231 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό συνέβη παρά τα έσοδα που ξεπέρασαν τα 900 εκατομμύρια ευρώ και τις προσπάθειες του συλλόγου να εξυγιάνει τα οικονομικά του μέσω των γνωστών «μοχλών» («palancas»). Ουσιαστικά, ούτε η πώληση μελλοντικών εσόδων, ούτε η φερόμενη «ευνοϊκή μεταχείριση» από τη La Liga και την UEFA, μπόρεσαν να σταματήσουν την οικονομική αιμορραγία.

Υπερβολές από μαδριλένικα ΜΜΕ και αντιπολιτευόμενες πλευρές της διοίκησης Λαπόρτα; Πιθανόν, καθώς τα στοιχεία ποικίλουν. Αλλά εδώ και καιρό από συγκεκριμένες πηγές αναπαράγεται το αφήγημα ότι «το συνολικό χρέος του συλλόγου έχει πλέον εκτοξευθεί και ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια εξωφρενική εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος της κρίσης στην οποία έχει μπει η ομάδα της Καταλονίας. Η διαίρεση του χρέους είναι ενδεικτική της χαοτικής κατάστασης: 1) 2.000.000.000+ € προέρχονται από την… καθημερινή διαχείριση του συλλόγου, 2) 1.500.000.000+ € οφείλονται στην τράπεζα Goldman Sachs, για τη χρηματοδότηση του νέου Camp Nou («Espai Barça») και 3) 500.000.000+ € αφορούν σε εκκρεμείς πληρωμές προς προμηθευτές, πριμ επίτευξης στόχων, καθυστερημένους μισθούς και μη εξοφλημένες μεταγραφές».

Σύμφωνα με πιο έγκυρες πρόσφατες πηγές, ωστόσο, το συνολικό χρέος της Μπαρτσελόνα, συμπεριλαμβανομένων πιστώσεων, τόκων, αναβαλλόμενων πληρωμών για μεταγραφές και άλλων υποχρεώσεων, εκτιμάται στα 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει ένα σημαντικό βραχυπρόθεσμο βάρος, αλλά και σημαντικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με το πρότζεκτ «Espai Barça».

Πρόσφατη έρευνα αναφέρει ότι το καθαρό χρέος του συλλόγου μειώθηκε κατά 90 εκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο και κατά 211 εκατομμύρια ευρώ από το 2021. Το τρέχον χρέος της Barça ανέρχεται στα 1,958 δισεκατομμύρια ευρώ, 300 εκατομμύρια περισσότερα από την περασμένη σεζόν. Άλλες πηγές αναφέρει ότι το συνολικό χρέος της Μπάρτσα είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι για το Camp Nou (σ.σ. κάτι που… ακουμπάει και στους υπολογισμούς της «αντιπολίτευσης»).

Ο σύλλογος έχει επίσης λάβει μέτρα για τη διαχείριση του χρέους του, όπως την αναχρηματοδότηση 424 εκατομμυρίων ευρώ του χρέους του Camp Nou τον Ιούνιο του 2025, αναβάλλοντας την αποπληρωμή του μέχρι το 2033. Επιπλέον, έχει ένα δάνειο ύψους 815 εκατομμυρίων ευρώ με την Goldman Sachs για τη χρηματοδότηση του πρότζεκτ «Espai Μπάρτσα».

Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να οφείλει 159 εκατομμύρια ευρώ για παλαιότερες μεταγραφές, όπως οι Raphinha, Robert Lewandowski και Ferran Torres. Οφείλει επίσης 23 εκατομμύρια στο Δημόσιο. Το χρέος της Barça προς τις τράπεζες ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη θητεία του Λαπόρτα έχει συσσωρεύσει 230 εκατομμύρια σε ζημιές. Στο πλαίσιο αυτό, την περίοδο 2024-25, τα έσοδα του συλλόγου ανήλθαν στα 964 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τις προβλέψεις κατά σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ και αυξάνοντας κατά 216 εκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Αυτό καταδεικνύει την εμπορική ισχύ του συλλόγου και την ικανότητά του να παράγει έσοδα.

Συνοπτικά, αν και έχουν αναφερθεί υψηλότερα νούμερα, το συνολικό χρέος του συλλόγου κυμαίνεται γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον Οκτώβριο του 2025. Ο σύλλογος εργάζεται για τη διαχείριση αυτού του χρέους και έχει καταφέρει να μειώσει το καθαρό χρέος τα τελευταία χρόνια, ενώ συνεχίζει να παράγει σημαντικά έσοδα.

Οι αντίπαλοι της ομάδας του Ζοάν Λαπόρτα, επισημαίνουν διαρκώς πως «το πιο παράδοξο στην όλη κατάσταση είναι το γεγονός ότι, παρά την εμφανή οικονομική κατάρρευση, η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να κάνει μεταγραφές, να εγγράφει παίκτες και να αγωνίζεται λες και τίποτα δεν συμβαίνει». Κάτι το οποίο αντικρούει η διοίκηση του συλλόγου, επισημαίνοντας πως όλες οι κινήσεις γίνονται για να μπορέσει ο σύλλογος να βγει σταδιακά από το σκοτάδι του υπερχρέους. Και σε αυτό υποστηρίζουν ότι θα βοηθήσει το άνοιγμα του νέου Camp Nou.

Βεβαίως, η Ρεάλ Μαδρίτης και άλλοι σύλλογοι, διαρκώς επιδίδονται σε «μπηχτές», επισημαίνοντας η «κανονικότητα» εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των ελεγκτικών αρχών. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η κατάσταση μπορεί να εξηγηθεί μόνο μέσω της συνενοχής και της σιωπής των οργανισμών που θα έπρεπε να επιβλέπουν την τήρηση του οικονομικού fair play, δηλαδή τη La Liga και την UEFA.

Τονίζουν, δε, πως ο η Μπάρτσα, σε λογιστικό επίπεδο, φαίνεται να επιβιώνει μόνο χάρη σε εξωτερικές βοήθειες, χρηματοοικονομική μηχανική και την πλήρη ανοχή των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διαφάνεια και την οικονομική υγεία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η κρίση της Μπαρτσελόνα αποτελεί ένα καμπανάκι για το μέλλον του αθλητισμού και θέτει στο μικροσκόπιο τους κανόνες που υποτίθεται ότι προστατεύουν το ποδόσφαιρο από τέτοιου είδους οικονομικές καταστροφές.

