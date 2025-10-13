Φοβερό βίντεο της Μπαρτσελόνα: Το ανακαινισμένο «Καμπ Νου» από ψηλά (vid)

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την ανακαίνιση της θρυλικής της έδρας, του «Καμπ Νου», και μοιράζεται με τους φιλάθλους την πρόοδο των εργασιών. Μέσω ενός νέου βίντεο διάρκειας περίπου δύο λεπτών, οι οπαδοί μπορούν να απολαύσουν μια πλήρη περιήγηση στο γήπεδο, από τον αγωνιστικό χώρο, τα καθίσματα και τις σουίτες μέχρι τις γύρω εγκαταστάσεις και τους χώρους στάθμευσης. Τα πλάνα δίνουν την αίσθηση της τεράστιας κλίμακας και της σύγχρονης όψης που αποκτά η ιστορική έδρα της ομάδας.

Λόγω των εργασιών, οι «μπλαουγκράνα» θα φιλοξενήσουν τον Ολυμπιακό για τον τρίτο αγώνα των ομίλων του Champions League στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys (Μονζουίκ), μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες άδειες και τροποποιήσεις για την επιστροφή στο Spotify Camp Nou.

Σε ανακοίνωσή της, η Μπαρτσελόνα ευχαριστεί τους φιλάθλους για την υπομονή και τη στήριξή τους, τονίζοντας ότι η επιστροφή στο νέο Καμπ Νου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική και σύνθετη διαδικασία.

Το εντυπωσιακό πανοραμικό βίντεο της Μπαρτσελόνα από το ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

What a feeling 😍 📍Spotify Camp Nou pic.twitter.com/z5m8KJ6pbV — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 12, 2025

Το νέο βίντεο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να δει κανείς από κοντά τις αλλαγές και να ζήσει την εμπειρία του γηπέδου από ψηλά, μέχρι την επίσημη επιστροφή της ομάδας στο ιστορικό της «σπίτι».