Για μία ακόμη χρονιά, η Kaizen Gaming ξεχωρίζει ως Best Workplaces™ Hellas
Η αναγνώριση αντανακλά τη στρατηγική επένδυση της εταιρείας στο employee experience και την εξέλιξη των ανθρώπων της
- «Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στον Δείκτη Αντίληψης Δημοκρατίας στη δεύτερη θητεία Τραμπ
- Μήνυση σε διασώστες του ΕΚΑΒ στην Κρήτη για ανθρωποκτονία από αμέλεια – Συγγενείς γυναίκας που πέθανε στη θάλασσα
- Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 56χρονο στη Γέφυρα του Πέτρε στον ΒΟΑΚ
- Μάχη για τη ζωή δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Kaizen Gaming διακρίθηκε για μία ακόμη χρονιά ως Best Workplaces™ Hellas 2026 από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επένδυσή της στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους της. Η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει την καθημερινή εμπειρία των εργαζομένων, όπως διαμορφώνεται μέσα από τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων, το επίπεδο διαφάνειας και τις ουσιαστικές ευκαιρίες εξέλιξης που προσφέρει η εταιρεία.
Ως διεθνής GameTech οργανισμός με παρουσία σε 20 αγορές σε Ευρώπη, Βόρεια και Λατινική Αμερική και την Αφρική, περισσότερους από 13 εκατομμύρια πελάτες και πάνω από 3.000 εργαζόμενους, η Kaizen Gaming αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων και ταχύτητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η καλλιέργεια και διατήρηση μιας συνεκτικής εταιρικής κουλτούρας αποτελεί στρατηγική επιλογή και βασικό παράγοντα ανάπτυξης.
Γι’ αυτό η Kaizen Gaming επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει τη συνεργασία, τη συνεχή ανατροφοδότηση και τη δυνατότητα εξέλιξης, με βασικό άξονα τη φιλοσοφία #oneteam, αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τους ανθρώπους, αλλά βασίζεται σε αυτούς. Η επένδυση σε δεξιότητες, η δυνατότητα κινητικότητας και η πρόσβαση σε ένα διεθνές και technology-first περιβάλλον εργασίας αποτελούν μέρος μιας συνολικής προσέγγισης που αντιμετωπίζει το employee experience ως κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας.
Όπως σημειώνει ο Chief Human Resources Officer της Kaizen Gaming, Βασίλης Γαβρόγλου: «Η αναγνώριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς αντικατοπτρίζει την κουλτούρα που διαμορφώνουμε καθημερινά μαζί με τους ανθρώπους μας. Πιστεύουμε ότι ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον δεν ορίζεται μόνο από τις παροχές, αλλά από τον τρόπο που οι άνθρωποι συνεργάζονται, εξελίσσονται και νιώθουν ότι ανήκουν. Η διάκριση αυτή αποτελεί για εμάς επιβεβαίωση της κατεύθυνσης που έχουμε επιλέξει, αλλά και κίνητρο να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων μας και στις απαιτήσεις ενός δυναμικού, διεθνούς οργανισμού».
Σε ένα περιβάλλον διαρκούς αλλαγής, η Kaizen Gaming επιβεβαιώνει ότι η ηγετική θέση δεν καθορίζεται μόνο από τα οικονομικά μεγέθη, αλλά από την ικανότητα μιας εταιρείας να εξελίσσεται διαρκώς μαζί με τους ανθρώπους της.
- Mommy’s nights: Tips και οι «σύμμαχοι» που κάνουν τη νύχτα πιο εύκολη για το μωρό σου και για εσένα
- Για μία ακόμη χρονιά, η Kaizen Gaming ξεχωρίζει ως Best Workplaces™ Hellas
- Έκρηξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο – Σε κλοιό ανατιμήσεων τα βασικά αγαθά και η ενέργεια
- Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
- Ηλεία: Εργάτης γης πέθανε από λεπτοσπείρωση
- Γερμανία – Ελλάδα: Το γήπεδο που η Εθνική θα παίξει το σπουδαίο ματς για το Nations League
- Ονοματοδοσία πλατείας με το όνομα σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη
- Ειδικός στο χανταϊό προειδοποιεί: «Άσχημο μικρόβιο – Μπορεί να προκαλέσει πολύ γρήγορη επιδείνωση και θάνατο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις