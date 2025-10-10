Νέο πρόβλημα για τη Μπαρτσελόνα ενόψει Ολυμπιακού: Εκτός προπόνησης ο Όλμο (pic)

Δεν έχουν σταματημό τα προβλήματα τραυματισμών στην Μπαρτσελόνα. Μπορεί ο Λαμίν Γιαμάλ να δείχνει ότι θα προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League, ωστόσο ο συμπατριώτης του, Ντάνι Όλμο, προστέθηκε στη λίστα τραυματιών για την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός, που βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Ισπανίας, ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα και αποχώρησε κουτσαίνοντας από την προπόνηση, με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, να πρέπει να αλλάξει τον σχεδιασμό του ενόψει του αγώνα με τη Γεωργία.

Ο Ντε Λα Φουέντε αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Όλμο στη συνέντευξη τύπου. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Ο Όλμο δεν έχει προπονηθεί όλη την εβδομάδα και έφτασε κουρασμένος, με κάποια ενόχληση. Σήμερα δεν ένιωθε καλά, οπότε του είπαμε να σταματήσει την προπόνηση».

🚨 Dani Olmo, currently undergoing tests after suffering calf issues while training with Spanish national team squad. De La Fuente: “Olmo hasn’t trained all week and he arrived tired, with some discomfort. Today he didn’t feel well, so we told him to stop training”. pic.twitter.com/VuIyY8XDf6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2025

Έτοιμοι για Ολυμπιακό οι Ραφίνια και Λόπεθ

Ο Ισπανός, που πλέον έχει τεθεί αμφίβολος για την αναμέτρηση της Ισπανίας, θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού. Η ενδεχόμενη απουσία του Όλμο θα προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στον Χάνσι Φλικ, καθώς αποτελεί σημαντικό κομμάτι της μεσοεπιθετικής γραμμής της Μπαρτσελόνα, ενώ μετά τη διακοπή οι «Μπλαουγκράνα» θα έχουν ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σε LaLiga και Champions League.

Τα θετικά νέα για την Μπαρτσελόνα είναι ότι, εκτός από τον Γιαμάλ, θα είναι διαθέσιμοι μετά τη διακοπή και οι Ραφίνια και Φερμίν Λόπεθ. Μάλιστα, ο δεύτερος βρίσκεται σε καλό στάδιο αποθεραπείας και ενδέχεται να είναι έτοιμος ώστε να αντικαταστήσει τον Όλμο στην εντεκάδα.