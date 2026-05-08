magazin
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 12:43
Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία – Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Mommy’s nights: Tips και οι «σύμμαχοι» που κάνουν τη νύχτα πιο εύκολη για το μωρό σου και για εσένα
The Good Life 08 Μαΐου 2026, 12:35

Mommy’s nights: Tips και οι «σύμμαχοι» που κάνουν τη νύχτα πιο εύκολη για το μωρό σου και για εσένα

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για να απολαμβάνει το μωράκι σου έναν ήρεμο, απολαυστικό ύπνο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φυτικές ίνες: 5 tips για να τις εντάξετε στη διατροφή σας

Φυτικές ίνες: 5 tips για να τις εντάξετε στη διατροφή σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι πρώτοι μήνες με το μωρό στο σπίτι είναι μία περίοδος προσαρμογής για όλη την οικογένεια. Το μωράκι σου εγκλιματίζεται σταδιακά στο νέο του σπίτι, ενώ εσύ προσπαθείς να καταλάβεις αν οι ρυθμοί ύπνου του μικρού σου είναι αυτό για το οποίο σε είχαν προειδοποιήσει οι υπόλοιπες μαμαδοφίλες, όσο ήσουν έγκυος. Και επειδή εδώ λέμε μόνο αλήθειες, ναι, οι πρώτοι μήνες με ένα μωρό δεν έχουν καμία σχέση με «κανονικό» ύπνο. Έχουν ξυπνήματα, ελέγχους μέσα στη νύχτα, ένα μόνιμο άγχος μήπως χρειάζεται κάτι το μωρό σου. Και κάπως έτσι, η νύχτα από ξεκούραση γίνεται βάρδια.

Τα καλά νέα είναι πως όσο περνάει ο καιρός, θα αρχίσεις να βρίσκεις τον ρυθμό σου μέσα σε αυτή τη νέα καθημερινότητα. Θα μάθεις το μωρό, τις ανάγκες του, τις μικρές του συνήθειες πριν από τον ύπνο. Έτσι, θα καταλάβεις πως δεν είναι μόνο θέμα τύχης, το να εξασφαλίσεις λίγες ώρες ύπνο για εσένα, αλλά είναι και θέμα επιλογών που κάνουν τη διαφορά, όπως η πάνα-βρακάκι Babylino Premium. Παρακάτω, λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει μία λίστα με tips που σου υπόσχονται πως οι νύχτες της μητρότητας, θα αρχίσουν να έχουν λίγο χώρο και για τη δική σου ξεκούραση.

#1 Διαμόρφωσε μία σταθερή ρουτίνα ύπνου για το μωρό σου

Τα μωρά νιώθουν ασφάλεια μέσα από την επανάληψη. Ακριβώς για αυτό, ένα μπανάκι και απαλό μασάζ, ένα τάισμα και λίγη ηρεμία πριν από τον ύπνο, είναι αρκετά για να λειτουργήσουν σαν «σήμα» πως η μέρα φτάνει στο τέλος. Όταν αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε βράδυ, το μωρό αρχίζει να προετοιμάζεται φυσικά για όνειρα γλυκά, μειώνοντας τη δυσκολία στο να αποκοιμηθεί, αλλά και τα περιττά ξυπνήματα μέσα στη νύχτα.

#2 Μάθε να αναγνωρίζεις τα σημάδια κούρασης

Αν έχεις καταφέρει ήδη να αποκωδικοποιήσεις το μωράκι σου, θα έχεις καταλάβει πως όταν τρίβει τα ματάκια του, γίνεται ανήσυχο ή υπερκινητικό, συνήθως έχει ήδη κουραστεί και ετοιμάζεται για ύπνο. Και ακριβώς εδώ είναι το κρίσιμο σημείο: Αν περιμένεις πολύ, μπορεί να υπερδιεγερθεί και να δυσκολευτεί να κοιμηθεί, αλλά αν το βάλεις για ύπνο την κατάλληλη στιγμή, αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να κοιμηθεί πιο εύκολα και πιο ήρεμα. Με τον καιρό θα μάθεις να «διαβάζεις» αυτά τα σημάδια σχεδόν διαισθητικά και να αντιδράς αναλόγως.

#3 Εξασφάλισε στο μωράκι σου άνεση και στεγνότητα όλη νύχτα

Για να μπορέσει το μωρό σου να απολαύσει τον ύπνο του, είναι σημαντικό να αισθάνεται άνετα. Και για να αισθάνεται άνετα, να κοιμάται βαθιά και ήσυχα, χρειάζεται μία πάνα που θα το κρατά στεγνό όλη νύχτα. Οι πάνες-βρακάκι Babylino Premium, οι οποίες είναι ελεγμένες για νυχτερινή χρήση, έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό: Να προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλή απορροφητικότητα και top level προστασία από ανεπιθύμητες διαρροές, ακόμη και σε καταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, όπως η νύχτα.

Με τεχνολογία 3D προστασίας και απορροφητικότητα που κρατά το δερματάκι στεγνό για ώρες, η πάνα-βρακάκι Babylino Premium αποδεικνύει πως η πάνα είναι το παν, καθώς βοηθά στο να διατηρείται το δερματάκι του στεγνό και άριστα προστατευμένο, ώστε να απολαμβάνει έναν ήσυχο ύπνο. Το σύστημα All around elastic αγκαλιάζει απαλά τη μέση και τα ποδαράκια, προσφέροντας σταθερή εφαρμογή αλλά και ελευθερία κινήσεων, ακόμα κι όταν το μωρό στριφογυρίζει στον ύπνο του.

#4 Διαμόρφωσε το ιδανικό περιβάλλον για όνειρα γλυκά

Κι όμως, ο χώρος όπου κοιμάται το μωρό σου παίζει κρίσιμο ρόλο στην ποιότητα του ύπνου του. Ένα ήσυχο περιβάλλον, με χαμηλό φωτισμό και σταθερή θερμοκρασία βοηθά το μωρό να χαλαρώσει, για αυτό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σκοτεινό και χωρίς θόρυβο. Τα μωράκια έχουν πολύ ευαίσθητα μάτια που επιτρέπουν την είσοδο μεγάλης ποσότητας φωτός, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τον ύπνο τους, καταστέλλοντας την παραγωγή μελατονίνης. Επίσης, προσπάθησε να αποφεύγεις τα πολλά ερεθίσματα ή παιχνίδια πριν τον ύπνο, γιατί δυσκολεύουν τη μετάβαση του μωρού από την εγρήγορση στη χαλάρωση.

Αν θέλεις, λοιπόν, να βρεις περισσότερη ηρεμία μέσα στις νύχτες της μητρότητας, ξεκίνα πρώτα από τα μικρά που μπορείς να ελέγξεις. Γιατί, ναι, μπορεί να μην έχεις πάντα τα πάντα υπό έλεγχο, όπως πότε θα ξυπνήσει το μωρό σου, αλλά μπορείς να φροντίσεις ώστε όταν κοιμάται, να είναι πραγματικά άνετο και ήρεμο. Πώς; Επιλέγοντας μία αξιόπιστη πάνα-βρακάκι όπως η Babylino Premium, η οποία δημιουργεί τις συνθήκες για έναν πιο σταθερό και προστατευμένο ύπνο, που κάνει τη νύχτα πιο εύκολη και για το μωρό σου και για εσένα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ryanair: Κλείνει οριστικά τη βάση στη Θεσσαλονίκη – Πλήγμα και στην Κρήτη

Ryanair: Κλείνει οριστικά τη βάση στη Θεσσαλονίκη – Πλήγμα και στην Κρήτη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Φυτικές ίνες: 5 tips για να τις εντάξετε στη διατροφή σας

Φυτικές ίνες: 5 tips για να τις εντάξετε στη διατροφή σας

Κόσμος
H Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις κατά των Ισραηλινών – Εντολές εκκένωσης στον Λίβανο

H Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις κατά των Ισραηλινών – Εντολές εκκένωσης στον Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας
The Good Life 08.05.26

Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας

Άλλωστε, αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο της πατρότητας: να είσαι εκεί, παρών σε κάθε στιγμή που σε φέρνει πιο κοντά στο παιδί σου.

Σύνταξη
Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες
AI 08.05.26

Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες - Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες

Η ομάδα πίσω από τις Χρυσές Σφαίρες έκανε γνωστό πως θα αντιμετωπίζει τις δημιουργίες -από ταινίες έως podcasts- που χρησιμοποιούν τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Demoiselles d'Avignon 08.05.26

«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού
Culture Live 07.05.26

Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού

Το σύμπαν του Bridgerton μπαίνει στο The Sims 4, με δωρεάν ανταμοιβές, νέα αντικείμενα και πακέτα εμπνευσμένα από τους χορούς, τα κοστούμια και την αισθητική της σειράς.

Σύνταξη
Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Αντίο 07.05.26

Δημήτρης Γκιώνης - Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

Σύνταξη
«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
Ένα είδος παράνοιας 07.05.26

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» - Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας
«Επιμελητής ο Πούτιν» 07.05.26

Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας

Η Ρωσία επέστρεψε στη Μπιενάλε της Βενετίας για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με Pussy Riot και Femen να καταγγέλλουν ότι η τέχνη χρησιμοποιείται ως εργαλείο προπαγάνδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Επικαιρότητα 08.05.26

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
Επικαιρότητα 08.05.26

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων

Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας
The Good Life 08.05.26

Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας

Άλλωστε, αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο της πατρότητας: να είσαι εκεί, παρών σε κάθε στιγμή που σε φέρνει πιο κοντά στο παιδί σου.

Σύνταξη
Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;
Κόσμος 08.05.26

Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εθνική εορτή του έτους. Αυτή τη φορά, όμως, ακόμη και οι πρώην σύμμαχοι της Ρωσίας κρατούν αποστάσεις

Σύνταξη
Συνδέεται το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη με τη δολοφονία Καραϊβάζ; Οι έρευνες των Αρχών και η δικογραφία στο θωρακισμένο ΙΧ
Ελλάδα 08.05.26

Συνδέεται το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη με τη δολοφονία Καραϊβάζ; Οι έρευνες των Αρχών και η δικογραφία στο θωρακισμένο ΙΧ

Τι είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών στη θωρακισμένη BMW του Γιώργου Μοσχούρη, αμέσως μετά τη δολοφονία του στο Χαλάνδρι

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας
Μετά την επίθεση 08.05.26

Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας

Οι πύλες στο πρώην Ειρηνοδικείο παρέμεναν καιρό ανενεργές με αποτέλεσμα ο 89χρονος, που έχει προφυλακιστεί, να εισέλθει με όπλο στον χώρο και να τραυματίσει δικαστικούς υπαλλήλους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Οι αλλαγές 08.05.26

Στην εφορία θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα για ανυπότακτους και λιποτάκτες - Οι επιπλέον κυρώσεις

Οι υποθέσεις ανυποταξίας εκτιμάται ότι ξεπερνούν σήμερα τις 37.000 - Πώς θα βεβαιώνονται τα χρηματικά πρόστιμα μετά τη νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
Κόσμος 08.05.26

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Σύνταξη
Κηφισιά: Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς
Στην Κηφισιά 08.05.26

Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά

Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οκτώ καταγγελίες για τη δράση του 28χρονου διανομέα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τα περισσότερα θύματα του οποίου ήταν γυναίκες

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies