08.05.2026 | 10:08
Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω θραύσης αγωγού
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 08 Μαΐου 2026, 11:50

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε αρνητική κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό για τα «γαλάζια» σκάνδαλα, ενώ διεμήνυσε στον Νικήτα Κακλαμάνη να μην συναινέσει στην θεσμική εκτροπή που σχεδιάζει η ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο του 2ου Οικονομικού Συνεδρίου, με θέμα «Ο κόσμος σε μετάβαση», που διοργανώνει η «Ημερησία», όπου και μίλησε για το σχέδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την οικονομική στήριξη των πολιτών και της μεσαίας τάξης, ενώ διεμήνυσε στον πρόεδρο της Βουλής να μην συναινέσει στην «θεσμική εκτροπή» που σχεδιάζει η ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην αρχή της συνέντευξής του, κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις της κυβέρνησης ως προς την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την τετράωρη εργασία, τόνισε πως δεν είναι μια ιδέα του ΠΑΣΟΚ, αλλά εφαρμόζεται σε πολές χώρες με θετικά αποτελέσματα.

«Εδώ, υπάρχει η λεγόμενη διαστρέβλωση του δημοσίου διαλόγου που ξεκινάει πάντα από τη ΝΔ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απαντώντας στις αιτιάσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και της Νίκης Κεραμέως, που είπαν πως αν εφαρμοστεί η τετραήμερη εργασία θα κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις.

«Η πρόταση αφορά συγκεκριμένο αριθμό επιχειρήσεων που μπορούν να την εφαρμόσουν και όπου έχει εφαρμοστεί υπήρξαν εξαιρετικά αποτελέσματα και για τις επιχειρήσεις. Δεν αφορά τις ταβέρνες, τα νοσοκομεία και τα μανάβικα, όπως λένε στη ΝΔ», ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Να κλείσουμε τη διαφορά κεφαλαίου και μεσαίας τάξης»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι «μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε μια ανάπτυξη που καλυτέρευε τη ζωή της μεσαίας τάξης και τώρα οι πολίτες βλέπουν ότι η ζωή τους χειροτερεύει. Στις ΗΠΑ έτσι γεννήθηκε το φαινόμενο Τραμπ στην Αμερική, όπου επέλεξαν οι πολίτες τον αυταρχισμό», σημείωσε, για να υπογραμμίσει ότι «πρέπει να  κλείσουμε τη διαφορά κεφαλαίου και μεσαίας τάξης».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, ενώ υπογράμμισε πως σήμερα έχουμε «έναν λαό που η αγοραστική του δύναμη κύλησε στον πάτο και τις τράπεζες που έχουν υψηλά επιτόκια και μεγάλα κέρδη», τονίζοντας πως, «ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι μισθοί στην Ελλάδα είναι δεύτεροι από το τέλος στην ΕΕ».

«Να μην επιτρέψουμε την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης, κάνοντας αναφορά στον «θεσμικό κατήφορο» της ΝΔ, άφησε ανοιχτό, όταν ρωτήθηκε σχετικά, το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας πως «δεν πρέπει να επιτρέψουμε την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών».

Παράλληλα, απάντησε στις αιχμές Μητσοτάκη ότι «το ΠΑΣΟΚ μετέτρεψε τη Βουλή σε δικαστήριο», υπογραμμίζοντας πως ο πρωθυπουργός «πρέπει να εξηγήσει στον λαό γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Δεύτερον, να εξηγήσει γιατί ενώ το ΣτΕ έβγαλε αντισυνταγματικό το νόμο Τσιάρα και με δικαίωσε, η κυβέρνηση αρνείται να το εφαρμόσει και να με ενημερώσει για τον λόγο της παρακολούθησής μου», επισήμανε αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Και τρίτον, προσέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει γιατί τώρα θα πάει με 151 στην εξεταστική για τις υποκλοπές, ενώ το ’22 πήγε με 120», όπως είπε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Στέλνω μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να μην συναινέσει σε αυτή την εκτροπή».

«Μητσοτάκης και ΝΔ με όσα έχει πράξει ή πολιτική αλλαγή, το δίλημμα των εκλογών»

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης, κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε πως «όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης του ελληνικού λαού, αλλάζουν όλα. Κριτής όλων μας είναι ο ελληνικός λαός. Το λέω αυτό γιατί έχω την εμπειρία του 2023, όταν όλοι έλεγαν ότι θα διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ», υπενθύμισε.

«Μητσοτάκης και ΝΔ με όσα έχει πράξει ή πολιτική αλλαγή, είναι το δίλημμα των εκλογών», επισήμανε, προσθέτοντας πως «το ΠΑΣΟΚ έχει πρόταση, έχει σχέδιο και εμπειρία για να αλλάξει τη χώρα».

Δείτε την συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Θεοχάρης, Τσουκαλάς και Ξανθόπουλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο MEGA, βάζοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την κυβερνητική πολιτική και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στο Μαξίμου με ολοκληρωμένη πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στο Μαξίμου με ολοκληρωμένη πρόταση

Στην αντεπίθεση περνά το ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, απαντώντας στο Μέγαρο Μαξίμου και τη ΝΔ με μία συνολική πρόταση που προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και τη θέσπιση 4 νέων.

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική

Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι η επιδίωξη του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

Συνταγματική αναθεώρηση: Θεσμική μεταρρύθμιση ή αναδιάταξη κυβερνητικής ισχύος;
Πολιτική 08.05.26

Συνταγματική αναθεώρηση: Θεσμική μεταρρύθμιση ή αναδιάταξη κυβερνητικής ισχύος;

Η κοινοβουλευτική πρακτική των τελευταίων ετών έχει αναδείξει τους κινδύνους ενός συστήματος, στο οποίο η ποινική δίωξη εξακολουθεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς.

«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου
Ευρωκοινοβούλιο 08.05.26

«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Αθήνα - Μπλόκο επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία μέσω Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε βασικούς μάρτυρες.

Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
in Confidential 08.05.26

Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
Πολιτική 08.05.26

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών

Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

Δημοσκοπήσεις: To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό
Δημοσκοπήσεις 08.05.26

To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό

«Κινούμενη άμμος» το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται ελαφρώς και το «άλλο κόμμα» να καταγράφει μια υπολογίσιμη δυναμική πριν τις επίσημες ανακοινώσεις από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει

Το κλίμα, η έντονη κριτική βουλευτών προς το Μαξίμου, αλλά και τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια καλά κρατεί.

ΠΑΣΟΚ: Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ – Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη
Επιτροπή Δεοντολογίας 07.05.26

Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ - Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας συνεδρίασαν παρουσία του γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννη Βαρδακαστάνη με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της ΕΔΕΚΑΠ και την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου

Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα
ΥΠΑΜ 07.05.26

Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του «στον ανοιχτό χαρακτήρα των συζητήσεων», οι οποίες, όπως είπε, «αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

Νέα Αριστερά: Οι νεκροί στις φυλακές είναι αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Νέα Αριστερά: Οι νεκροί στις φυλακές είναι αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής

«Οι ελληνικές φυλακές λειτουργούν σε συνθήκες ασφυκτικού υπερπληθυσμού, με ελλείψεις προσωπικού, ανύπαρκτες δομές ψυχικής και ιατρικής φροντίδας και κρατούμενους στοιβαγμένους σε κελιά», τονίζει η Νέα Αριστερά

Δημοσκόπηση: Τον δρόμο της εξόδου δείχνουν οι πολίτες σε Μητσοτάκη-ΝΔ – Εμπιστοσύνη σε Κοβέσι, συντριπτικό «ναι» σε εξεταστική για υποκλοπές
Δημοσκόπηση 07.05.26

Τον δρόμο της εξόδου δείχνουν οι πολίτες σε Μητσοτάκη-ΝΔ - Εμπιστοσύνη σε Κοβέσι, συντριπτικό «ναι» σε εξεταστική για υποκλοπές

Κατρακυλούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε νέα δημοσκόπηση οδηγώντας το κυβερνών κόμμα σε ποσοστά ευρωεκλογών. «Όχι» σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη λένε οι πολίτες. «Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Ναι» σε εξεταστική για τις υποκλοπές, «ναι» σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα», πτώση για το «κόμμα Καρυστιανού».

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές
Σφοδρά πυρά 07.05.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές

«Με τις προτάσεις του ο Κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο για να 'θωρακιστεί' η οικονομία», τονίζει το ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση

«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη
Νέα Αριστερά 07.05.26

Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί πως «χρειάζεται μια ευρύτερη ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς και του χώρου της Οικολογίας, ώστε να μπορέσει να διατυπωθεί μια εναλλακτική πρόταση»

Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
Χουλιγκάνι 08.05.26

Υψωμένες γροθιές, φωνές, χορός - Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Ο Γουίλιαμ, πρίγκιπας της Ουαλίας και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, βρέθηκε στις κερκίδες του Βίλα Παρκ και πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Ειδικός στο χανταϊό προειδοποιεί: «Άσχημο μικρόβιο – Μπορεί να προκαλέσει πολύ γρήγορη επιδείνωση και θάνατο»
Υγεία 08.05.26

«Άσχημο μικρόβιο» ο χανταϊός λέει ειδικός - Οι θάνατοι μέσα σε ένα βράδυ το 1993 και η προειδοποίηση για επικίνδυνη μετάλλαξη

Ένας ειδικός αποκάλυψε ότι ο χανταϊός θα μπορούσε να μεταλλαχθεί μετά από ένα καταστροφικό και θανατηφόρο ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στις Βρυξέλλες για το: «Δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου»
Δημογραφικό 08.05.26

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στις Βρυξέλλες για το: «Δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου»

Η στρατηγική για το λεγόμενο “Right to Stay” επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να παραμείνουν και να οικοδομήσουν το μέλλον τους στον τόπο τους.

Δημογραφικό: H Οδύσσεια της ελληνικής περιφέρειας
Διεθνές συνέδριο 08.05.26

Δημογραφικό: H Οδύσσεια της ελληνικής περιφέρειας

Ο αγώνας της ελληνικής περιφέρειας να επιλύσει ένα πλήθος προβλήματων τα οποία επιδεινώνουν το δημογραφικό πρόβλημα· οι εθνικές προτεραιότητες που αφήνουν πίσω το δημογραφικό· η έλλειψη ενημέρωσης για βασικά ζητήματα· αυτά και άλλα πολλά ζητήματα συζητούνται αυτές τις μέρες σε ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα στην Ιθάκη.

Κρις Τζένερ: «Οι ενέσεις αδυνατίσματος με αρρώστησαν»
GLP-1 mania 08.05.26

Κρις Τζένερ: «Οι ενέσεις αδυνατίσματος με αρρώστησαν»

«Το δοκίμασα. Το δοκιμάσαμε μια φορά όταν κανείς δεν ήξερε ακόμα τι ήταν και με έκανε να νιώσω πραγματικά άρρωστη» είπε η Κρις Τζένερ για τη μανία με τη σεμαγλουτίδη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Δείκτης Αντίληψης Δημοκρατίας: «Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία Τραμπ
Παγκόσμια έρευνα 08.05.26

«Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στον Δείκτη Αντίληψης Δημοκρατίας στη δεύτερη θητεία Τραμπ

Στις πολιτικές Τραμπ φαίνεται να πιστώνεται η εν λόγω αρνητική «διάκριση», με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να βρίσκονται, βάσει του Δείκτη, σε χειρότερη θέση συγκριτικά με τη Ρωσία

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Θεοχάρης, Τσουκαλάς και Ξανθόπουλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο MEGA, βάζοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την κυβερνητική πολιτική και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Ρονάλντο απάντησε με το 100ο του γκολ στα «Μέσι, Μέσι» της αντίπαλης εξέδρας (vids)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ο Ρονάλντο απάντησε με το 100ο του γκολ στα «Μέσι, Μέσι» της αντίπαλης εξέδρας (vids)

Η Αλ Νασρ νίκησε 4-2 εκτός έδρας την Αλ Σαμπάμπ και πλησίασε ακόμη περισσότερο τον τίτλο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει ένα ιστορικό ορόσημο και να... απαντά στο πικάρισμα της αντίπαλης εξέδρας.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

«Η κυβερνητική πλειοψηφία για πρώτη φορά υιοθετεί τη θέση μας» – Ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Για άρθρο 89 08.05.26

«Η κυβερνητική πλειοψηφία για πρώτη φορά υιοθετεί τη θέση μας» - Ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

«Είναι φανερό για άλλη μια φορά, ότι η στρατηγική της επίμονης στήριξης της λογικής και της αλήθειας, αποδίδει καρπούς για όλους», καταλήγει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ
Κόσμος 08.05.26

Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ

Αν και αυτές οι εκλογές στην Βρετανία δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ

Άτυχος ξανά ο Γιαζίτζι, νέα ρήξη χιαστού (pic)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Άτυχος ξανά ο Γιαζίτζι, νέα ρήξη χιαστού (pic)

Νέος σοβαρός τραυματισμός για τον άτυχο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση της Πέμπτης (7/5) και οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη ξανά ρήξη χιαστού.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

