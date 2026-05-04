Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική των υποκλοπών – Predator, ΕΥΠ και αναζήτηση ευθυνών Μητσοτάκη στο επίκεντρο

Την πρόταση του για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει τη ζέουσα υπόθεση των υποκλοπών, κατέθεσε πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ.

Στην πρόταση η Χαριλάου Τρικούπη θέτει επί τάπητος το ζήτημα του παράνομου κατασκοπευτικού λογισιμού, Predator αλλά και την “εικαζόμενη” συμμετοχή της ΕΥΠ σε υποθέσεις παραβίασής του απορρήτου των επικοινωνιών και της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων τονίζει τη χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022 αλλά και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου προσώπου.

Εδώ όλη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιωματική αντιπολίτευση, τονίζει την ανάγκη να αποδοθούν τυχόν πολιτικές και ποινικές ευθύνες και ζητά να διερευνηθούν πλήρως 6 ζητήματα:

1. Αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ, μέσω του ΚΕΤΥΑΚ ή μη, από παρακλάδια της ίδιας ή άλλων κρατικών υπηρεσιών και ποια πρόσωπα, παρήγγειλαν, επέβλεψαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή και ενέκριναν αυτή τη χρήση.

2. Πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή και ποιες ομάδες προσώπων συνεργάστηκαν με τους καταδικασθέντες και τους συνεργάτες τους.

3. Ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται αυτό σήμερα.

4. Ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με την Δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν και σε ποιες χρονικές στιγμές και σε ποιες περιπτώσεις η πράξη δεν ολοκληρώθηκε και άρα υπάρχει απόπειρα.

5. Ποιοι και με ποιο τρόπο μεθόδευσαν την συγκάλυψη και εξουδετέρωση της αρχικής κοινοβουλευτικής της έρευνας.

6. Αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Εν αναμονή της αντίδρασης της κυβέρνησης

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας αναφορικά με τις προθέσεις της για την υποστήριξη ή απόρριψη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Κυρίως δεν έχει ξεκαθαρίσει αν η πλειοψηφία θα επιχειρήσει να θέσει νέα προσκόμματα στην διαδικασία προκειμένου να απαιτηθούν 151 θετικές ψήφοι για την υιοθέτηση της στην Ολομέλεια.

Μια τέτοια εξέλιξη- η σύνδεση δηλαδή της εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας (άρθρο 68 παρ2 του Συντάγματος) – θα οδηγούσε άμεσα στην καταψήφιση της πρότασης και θα απέτρεπε τις “κακοτοπιές” της πολύμηνης λειτουργίας της εξεταστικής στη Βουλή όμως θα προσέθετε στο εντυπωσιακό παλμαρέ της πλειοψηφίας μια ακόμα θεσμική ακροβασία χειραγώγησης του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής.

Και αυτό γιατί το Σώμα ήδη από τις 29/08/2022 έχει δεχθεί την σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με το δικαίωμα της μειοψηφίας, δηλαδή με λιγότερες από 151 ψήφους. Σε κάθε περίπτωση πάντως όπως φάνηκε και από ακατανόητη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ- με την απόφαση να μη στηριχθεί η πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής για τους υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή- για την κυβέρνηση η πολιτική επιβίωση μέσω της συγκάλυψης μετρά πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Το μόνο που μένει, είναι αν θα επιδιωχθεί να διατηρηθεί ένα φύλο συκής ή αν η πραγματικότητα της πολιτικής κατάστασης έχει ξεπεράσει ακόμα και αυτό το στάδιο….