Ονοματοδοσία πλατείας με το όνομα σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη
Ο Δήμος Ιωαννιτών τιμά τον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο.
- «Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στον Δείκτη Αντίληψης Δημοκρατίας στη δεύτερη θητεία Τραμπ
- Μήνυση σε διασώστες του ΕΚΑΒ στην Κρήτη για ανθρωποκτονία από αμέλεια – Συγγενείς γυναίκας που πέθανε στη θάλασσα
- Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 56χρονο στη Γέφυρα του Πέτρε στον ΒΟΑΚ
- Μάχη για τη ζωή δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Δήμος Ιωαννιτών τιμά τον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο, δίνοντας το όνομά του στην πλατεία που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Γαριβάλδη και Αετοράχης, σε έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη και την κινηματογραφική του ματιά στα Ιωάννινα.
Όπως προσθέτει η ανάρτηση του Δήμου Ιωαννιτών, η τελετή ονοματοδοσίας της «Πλατείας Θεόδωρου Αγγελόπουλου» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στις 19:00.
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών, ενώ θα ακολουθήσει προβολή της εμβληματικής ταινίας «Αναπαράσταση» στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής».
Όπως προσθέτει η ανάρτηση του Δήμου Ιωαννιτών κλείνοντας το κείμενο πρόκειται για μια βραδιά μνήμης και τιμής για έναν δημιουργό που συνέδεσε το έργο του με τα Ιωάννινα και την Ήπειρο.
*πηγή εικόνας:https://www.facebook.com/dimosioanniton
- Mommy’s nights: Tips και οι «σύμμαχοι» που κάνουν τη νύχτα πιο εύκολη για το μωρό σου και για εσένα
- Για μία ακόμη χρονιά, η Kaizen Gaming ξεχωρίζει ως Best Workplaces™ Hellas
- Έκρηξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο – Σε κλοιό ανατιμήσεων τα βασικά αγαθά και η ενέργεια
- Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
- Ηλεία: Εργάτης γης πέθανε από λεπτοσπείρωση
- Γερμανία – Ελλάδα: Το γήπεδο που η Εθνική θα παίξει το σπουδαίο ματς για το Nations League
- Ονοματοδοσία πλατείας με το όνομα σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη
- Ειδικός στο χανταϊό προειδοποιεί: «Άσχημο μικρόβιο – Μπορεί να προκαλέσει πολύ γρήγορη επιδείνωση και θάνατο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις