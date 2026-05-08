Ονοματοδοσία πλατείας με το όνομα σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη

Ο Δήμος Ιωαννιτών τιμά τον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο, δίνοντας το όνομά του στην πλατεία που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Γαριβάλδη και Αετοράχης, σε έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη και την κινηματογραφική του ματιά στα Ιωάννινα.

Όπως προσθέτει η ανάρτηση του Δήμου Ιωαννιτών, η τελετή ονοματοδοσίας της «Πλατείας Θεόδωρου Αγγελόπουλου» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στις 19:00.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών, ενώ θα ακολουθήσει προβολή της εμβληματικής ταινίας «Αναπαράσταση» στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής».

Όπως προσθέτει η ανάρτηση του Δήμου Ιωαννιτών κλείνοντας το κείμενο πρόκειται για μια βραδιά μνήμης και τιμής για έναν δημιουργό που συνέδεσε το έργο του με τα Ιωάννινα και την Ήπειρο.

*πηγή εικόνας:https://www.facebook.com/dimosioanniton