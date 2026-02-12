Απόφαση ονοματοδοσίας Σχολικού Γυμναστηρίου σε «Ιωάννης Ιωαννίδης»

Με εισήγηση του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου και τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών και των διδασκόντων του 7ου Δημοτικού Σχολείου, του 3ου Γυμνασίου και του Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων, τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπελοκήπων και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, το κλειστό σχολικό γυμναστήριο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γ. Γεννηματά και Μαραθώνος στους Αμπελόκηπους ονοματοδοτείται σε «Ιωάννης Ιωαννίδης» προς τιμήν του αθλητή και προπονητή Γιάννη Ιωαννίδη.

Ο Γιάννης Ιωαννίδης, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου, υπήρξε από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, με σπουδαία καριέρα, κυρίως ως προπονητής. Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1945 στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας του, Δημήτριος, και η μητέρα του, Ελένη (το γένος Τσορλίνη), κατάγονταν από την Γευγελή. Μεγάλη του αγάπη ήταν το μπάσκετ, με το οποίο ασχολήθηκε από τα παιδικά του χρόνια ενώ σε ηλικία μόλις 15 ετών αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα του Άρη. Η καριέρα του ως παίκτης διήρκεσε περίπου δύο δεκαετίες, όμως από νωρίς έδειξε την τάση του για την προπονητική. Παράλληλα με τη φοίτησή του στη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ, υπήρξε αθλητής και προπονητής του Εργοτέλη, το 1977, χωρίς να έχει κρεμάσει ακόμη τα παπούτσια του.

Στην πολιτική, υπήρξε βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης από το 2004 μέχρι το 2015 και διετέλεσε υφυπουργός Πολιτισμού (2007-09) και υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (2012-13).

«Μεγάλη ήταν και η συμβολή και η βοήθεια του Γιάννη Ιωαννίδη στην επίλυση χρονιζόντων ζητημάτων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης όπως την παραχώρηση του πρώην Στρατοπέδου Μέγας Αλέξανδρος και του οικοπέδου του δασαρχείου δίπλα στο ΙΚΑ Αμπελοκήπων (οδός Ελευθερίας) στο Δήμο» αναφέρει μεταξύ άλλων για τον Γιάννη Ιωαννίδη ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης στην ανακοίνωση του.