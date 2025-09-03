Η νέα γενιά βρίσκει τη στέγη της στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Σε μια περίοδο που οι αστικές περιοχές αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες σε σχολικές υποδομές, ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης δίνει μια ουσιαστική απάντηση με την ανέγερση του νέου 5ου Δημοτικού Σχολείου.

Το νέο σχολικό συγκρότημα, σε οικόπεδο 3.575 τ.μ., έρχεται να αντικαταστήσει το παλιό κτίριο που είχε ανεγερθεί το 1970 από τη ΜΟΜΑ και πλέον δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η κατασκευή του σχολείου δεν αποτελεί απλώς μια πολεοδομική παρέμβαση, αλλά μια στοχευμένη επένδυση στη δημόσια εκπαίδευση και στη στήριξη των οικογενειών της πόλης.

Πρόκειται για ένα 12θέσιο δημοτικό με τρία κτίρια σε σχήμα Γ, που θα στεγάζουν αίθουσες διδασκαλίας, διοικητικούς χώρους, εργαστήρια ξένων γλωσσών και φυσικών επιστημών, αλλά και μια μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για δράσεις και εκδηλώσεις. Στο ισόγειο προβλέπονται ειδικές αίθουσες πληροφορικής, αισθητικής αγωγής, βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, εστιατόριο, γραφεία και χώρος για ψυχολόγο και ιατρείο, ενώ όλοι οι όροφοι θα είναι πλήρως προσβάσιμοι για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Η αυλή του σχολείου θα περιλαμβάνει γήπεδο μπάσκετ με κερκίδες, χώρο πρασίνου σχεδόν ενός στρέμματος και κατάλληλη υποδομή για την ασφαλή πρόσβαση μαθητών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας

Η σημασία του έργου είναι ιδιαίτερα μεγάλη για την τοπική κοινωνία: καλύπτει την ανάγκη για σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές σχολικές μονάδες σε μια περιοχή με διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό. Το νέο σχολείο δεν περιορίζεται μόνο στο να φιλοξενεί μαθητές∙ φιλοδοξεί να γίνει χώρος εκπαίδευσης, πολιτισμού και κοινωνικής ζωής.

Όπως τονίζει η δημοτική αρχή, πρόκειται για ένα έργο μείζονος σημασίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, αποδεικνύοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου η πίεση για σύγχρονες σχολικές μονάδες είναι διαρκής και έντονη.