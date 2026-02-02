Ονοματοδοσία της κεντρικής πλατείας της Αδριανής στη μνήμη του Στυλιανού Κ. Σαμαρά
Η αναπλασμένη πλατεία φέρει το όνομα του ιατρού και ευεργέτη του χωριού, με τη στήριξη της δημοτικής αρχής και έμφαση στη γνώση και τον δημόσιο χώρο.
Έναν ιδιαίτερο συμβολισμό απέκτησε η κεντρική πλατεία της Αδριανής το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, με την επίσημη ονοματοδοσία της σε «Πλατεία Στυλιανού Κ. Σαμαρά – Καθηγητή Ιατρικής – Ευεργέτη». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Δημοτικής Αρχής Παρανεστίου, κατοίκων και τοπικών φορέων, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που υποστηρίχθηκε από τη δημοτική αρχή, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου με ουσιαστική προσφορά στον τόπο του.
Ο αείμνηστος ιατρός και καθηγητής Ιατρικής Στυλιανός Σαμαράς, γεννημένος στην Αδριανή, άφησε σημαντικό αποτύπωμα τόσο στον επιστημονικό χώρο όσο και στην τοπική κοινωνία. Μέσω του κληροδοτήματός του, συνέβαλε στον συνεχή εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του χωριού, ενισχύοντας την πρόσβαση στη γνώση και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας.
Συνολική ανάπλαση της πλατείας
Παράλληλα με την ονοματοδοσία, παρουσιάστηκε και η συνολική ανάπλαση της πλατείας, η οποία υλοποιήθηκε με τη στήριξη και τον συντονισμό της δημοτικής αρχής. Ο χώρος αναδιαμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό σημείο αναφοράς για την καθημερινότητα του χωριού, ικανό να φιλοξενεί κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις.
Η νέα πλατεία φιλοδοξεί να αποτελέσει τόπο συνάντησης κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και έναν ανοιχτό πυρήνα πολιτισμού, όπου η μνήμη του ευεργέτη συνδέεται με τη ζωντανή δημόσια ζωή και τη διαχρονική επένδυση στη γνώση.
*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/dimosparanestiou
