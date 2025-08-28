Οι Κυριακές ανήκουν στους πεζούς: Ο Δήμος Ιωαννιτών ανοίγει τον Παραλίμνιο περίπατο σε όλους

Ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, ο παραλίμνιος χώρος γύρω από το Κάστρο, παραδίδεται στους πολίτες. Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει ότι από την Κυριακή 31 Αυγούστου και κάθε Κυριακή έως και τις 28 Σεπτεμβρίου, ο σκιερός περίπατος δίπλα στη λίμνη θα είναι ανοιχτός αποκλειστικά σε πεζούς και ποδηλάτες, δίνοντας τη δυνατότητα για χαλαρούς περιπάτους, υπαίθρια άθληση και δραστηριότητες κοντά στη φύση και στο ιστορικό περιβάλλον της πόλης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αξιοποίησης του δημόσιου χώρου, έπειτα από δράσεις που γνώρισαν απήχηση, όπως τα Plasmata II και το Παραλίμνιο Picnics Project, που ανέδειξαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής και ενίσχυσαν την εξωστρέφεια της πόλης.

Σημαντικός σταθμός σε αυτόν τον κύκλο εκδηλώσεων θα είναι το παραλίμνιο Πικνίκ του Δήμου, που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 13–14 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς και σε σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η δράση θα προωθήσει το περπάτημα, την ποδηλασία και γενικότερα τη μικροκινητικότητα, δίνοντας στους δημότες μια διαφορετική εμπειρία καθημερινότητας.

Κουλτούρα συμμετοχικής χρήσης

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, τόνισε:

«Με τα παραλίμνια Πικνίκ καταφέραμε να φυτέψουμε τον σπόρο της αξιοποίησης και της δημιουργικής οικειοποίησης του δημόσιου χώρου από τους ίδιους τους πολίτες. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι ο δημόσιος χώρος να αποδοθεί στους πολίτες και να γίνει μέρος της καθημερινής τους εμπειρίας. Με το κλείσιμο του δρόμου κάθε Κυριακή ανοίγουμε νέους ορίζοντες, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να αγκαλιάσουν αυθόρμητα τον δημόσιο χώρο, να τον ζήσουν με ελευθερία και να τον κάνουν πραγματικά δικό τους».

Η Δημοτική Αρχή επιδιώκει, όπως υπογραμμίζει, να καλλιεργήσει σταδιακά μια κουλτούρα συμμετοχικής χρήσης του παραλίμνιου μετώπου, μετατρέποντας τον χώρο σε σημείο αναφοράς για κοινωνικές δράσεις, πολιτισμό, άθληση και καθημερινή ψυχαγωγία.