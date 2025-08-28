Οι Κυριακές ανήκουν στους πεζούς: Ο Δήμος Ιωαννιτών ανοίγει τον Παραλίμνιο περίπατο σε όλους
Η παραλίμνια βόλτα στο Δήμο Ιωαννιτών ελεύθερη από αυτοκίνητα κάθε Κυριακή μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου!
- Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
- Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
- Εξελικτικές προσαρμογές στη λεκάνη επέτρεψαν στον άνθρωπο να σηκωθεί στα δύο πόδια
- Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – 12 συλλήψεις
Ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, ο παραλίμνιος χώρος γύρω από το Κάστρο, παραδίδεται στους πολίτες. Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει ότι από την Κυριακή 31 Αυγούστου και κάθε Κυριακή έως και τις 28 Σεπτεμβρίου, ο σκιερός περίπατος δίπλα στη λίμνη θα είναι ανοιχτός αποκλειστικά σε πεζούς και ποδηλάτες, δίνοντας τη δυνατότητα για χαλαρούς περιπάτους, υπαίθρια άθληση και δραστηριότητες κοντά στη φύση και στο ιστορικό περιβάλλον της πόλης.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αξιοποίησης του δημόσιου χώρου, έπειτα από δράσεις που γνώρισαν απήχηση, όπως τα Plasmata II και το Παραλίμνιο Picnics Project, που ανέδειξαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής και ενίσχυσαν την εξωστρέφεια της πόλης.
Σημαντικός σταθμός σε αυτόν τον κύκλο εκδηλώσεων θα είναι το παραλίμνιο Πικνίκ του Δήμου, που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 13–14 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς και σε σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η δράση θα προωθήσει το περπάτημα, την ποδηλασία και γενικότερα τη μικροκινητικότητα, δίνοντας στους δημότες μια διαφορετική εμπειρία καθημερινότητας.
Κουλτούρα συμμετοχικής χρήσης
Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, τόνισε:
«Με τα παραλίμνια Πικνίκ καταφέραμε να φυτέψουμε τον σπόρο της αξιοποίησης και της δημιουργικής οικειοποίησης του δημόσιου χώρου από τους ίδιους τους πολίτες. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι ο δημόσιος χώρος να αποδοθεί στους πολίτες και να γίνει μέρος της καθημερινής τους εμπειρίας. Με το κλείσιμο του δρόμου κάθε Κυριακή ανοίγουμε νέους ορίζοντες, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να αγκαλιάσουν αυθόρμητα τον δημόσιο χώρο, να τον ζήσουν με ελευθερία και να τον κάνουν πραγματικά δικό τους».
Η Δημοτική Αρχή επιδιώκει, όπως υπογραμμίζει, να καλλιεργήσει σταδιακά μια κουλτούρα συμμετοχικής χρήσης του παραλίμνιου μετώπου, μετατρέποντας τον χώρο σε σημείο αναφοράς για κοινωνικές δράσεις, πολιτισμό, άθληση και καθημερινή ψυχαγωγία.
- Live + live streaming η κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League
- Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
- ΠΑΟΚ: Έβαλε τέλος στα «σενάρια» για Κωνσταντέλια και Σπόρτινγκ
- Το BHMAGAZINO σε ένα οδοιπορικό πνευματικής αναζήτησης και θρησκευτικής ενατένισης στο Άγιον Όρος
- Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
- Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις