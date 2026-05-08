Τα μηνύματα στο Instagram δεν είναι πια απαραβίαστα – Αλλαγές στην πολιτική ιδιωτικότητας

Από την Παρασκευή 8 Μαΐου οι χρήστες του Instagram δεν θα έχουν πια τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόρρητα μηνύματα, καθώς η Meta Platforms καταργεί την κρυπτογράφηση end-to-end (E2EE) σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κατάργηση του E2EE ισοδυναμεί με στροφή 180 μοιρών για την εταιρεία, η οποία προωθούσε την τεχνολογία ως στάνταρτ για το απόρρητο των επικοινωνιών.

Στο εξής όλα τα μηνύματα στο Instagram θα προστατεύονται μόνο με απλή κρυπτογράφηση –το στάνταρντ σε πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες όπως το Gmail- κάτι που σημαίνει ότι η Meta θα μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο σε περίπτωση που της ζητηθεί από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Κρατικές αρχές και οργανώσεις τάσσονται εδώ και καιρό κατά της κρυπτογράφησης end-to-end, η οποία όπως υποστηρίζουν επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή παράνομου υλικού όπως ξη παιδική πορνογραφία.

Από την άλλη, οργανώσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας επιμένουν ότι οι χρήστες πρέπει να έχουν δικαίωμα στις ασφαλείς επικοινωνίες, ειδικά σε χώρες όπου το καθεστώς λογοκρίνει τις απόψεις τους.

Το 2019, η Meta δεσμεύτηκε να προσφέρει λειτουργία E2EE στο Facebook και το Instagram λέγοντας πως «το μέλλον είναι ιδιωτικό».

Η λειτουργία ενσωματώθηκε στο Facebook Messenger το 2023 και αργότερα έγινε προαιρετικά διαθέσιμη στο Instagram, με την προοπτική να γίνει η προεπιλεγμένη μορφή κρυπτογράφησης.

Η κατάργηση της λειτουργίας, επισημαίνει το ΒBC, δεν ανακοινώθηκε δημόσια αλλά γνωστοποιήθηκε με μια αλλαγή στους όρους χρήσης του Instagram τον Μάρτιο.

«H ανταλλαγή μηνυμάτων με κρυπτογράφηση end-to-end στο Instagram δεν θα υποστηρίζεται μετά τις 8 Μαΐου 2026» ανέφερε η εταιρεία.

«Αν έχετε συνομιλίες που επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή, θα δείτε οδηγίες για το πώς να κατεβάσετε πολυμέσα ή μηνύματα που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε».

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση οφείλεται στη χαμηλή απήχηση της προαιρετικής λειτουργίας.

Άλλοι όμως βλέπουν μια αλλαγή στη στάση της Meta απέναντι στην ιδιωτικότητα.

«Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κεφαλαιοποιούν τις επικοινωνίες μας –τις αναρτήσεις, τα like και τα μηνύματα- για να προβάλλουν στοχευμένες διαφημίσεις» είπε η Βικτόρια Μπέινς του Κολεγίου Gresham.

«Όλο και περισσότερο, εταιρείες όπως η Meta εστιάζονται στην εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία τα δεδομένα των μηνυμάτων μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμα. Πιστεύω ότι η απόφαση είναι πιο σύνθετη» σχολίασε.

Η κατάργηση του E2EE έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Meta ενημέρωσε τους υπαλλήλους τις ότι τα δεδομένα από την παρακολούθηση των πληκτρολογίων και των ποντικιών τους θα χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση της ΑΙ.

Διαφορετική στάση από τη Meta κρατά μέχρι σήμερα η Apple, η οποία προτίμησε να καταργήσει πλήρως τη λειτουργία E2EE στη Βρετανία, παρά να συμμορφωθεί με την απαίτηση της βρετανικής κυβέρνησης να δημιουργήσει μια «πίσω πόρτα» στα κρυπτογραφημένα δεδομένα.

Η κρυπτογράφηση end-to-end παραμένει η προεπιλεγμένη λειτουργία στο WhatsApp, το Facebook Messenger, το Signal, το Apple iMessage και το Google Messages.

Στο Telegram είναι διαθέσιμη προαιρετικά, ενώ η αντίστοιχη λειτουργία στο Χ κατηγορείται ότι δεν συμμορφώνεται με τα αυστηρότερα πρότυπα.

Το Snapchat χρησιμοποεί Ε2ΕΕ στην ανταλλαγή εικόνων και βόντεο και έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να το επεκτείνει στα μηνύματα κειμένου.