Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
29.04.2026 | 14:39
Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι έξω από εβραϊκή συναγωγή
Τεχνολογία 29 Απριλίου 2026, 12:13

Η Meta αντιμέτωπη με πρόστιμο για την είσοδο 12χρονων σε Facebook και Instagram

Έρευνα της Κομισιόν έδειξε ότι Facebook και Instagram αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν και να μπλοκάρουν τους χρήστες κάτω των 13 ετών.

Τι ρωτάμε περισσότερο τα chatbots για την υγεία μας;

Η Meta Platforms παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία με την αποτυχία της να αποκλείσει την είσοδο παιδιών κάτω των 13 ετών στο Facebook και το Instagram, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα μπορούσε να επιβάλει αυστηρά πρόστιμα αν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί.

Η διετής έρευνα της Κομισιόν διαπίστωσε ότι η Meta παραβιάζει τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), ο οποίος απαιτεί από τις μεγάλες πλατφόρμες να αντιμετωπίσουν το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο.

Η προειδοποίηση των Βρυξελλών έρχεται την ώρα που η Meta, καθώς και άλλες εταιρείες του Διαδικτύου όπως η Google, βρίσκεται αντιμέτωπες με χιλιάδες αγωγές στα αμερικανικά δικαστήρια, κατηγορούμενες για «εθισμό» των παιδιών στα social media.

H Ελλάδα και αρκετές ακόμα χώρες προχωρούν στο μεταξύ σε απαγορεύσεις της χρήσης social media από εφήβους κάτω των 16 ετών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Meta δεν εφαρμόζει με την απαιτούμενη αυστηρότητα τους περιορισμούς ηλικίας και χρησιμοποιεί ανεπαρκείς μεθόδους για την αναγνώριση και το μπλοκάρισμα λογαριασμών που ανήκουν σε χρήστες κάτω των 13 ετών.

Περίπου ένα στα δέκα παιδιά (10-12%) κάτω των 13 ετών χρησιμοποιούν τις δύο πλατφόρμες της Meta στην Ευρώπη, ανέφερε η Επιτροπή.

«Τα προκαταρκτικά μας ευρήματα δείχνουν ότι το Instagram και το Facebook κάνουν ελάχιστα προκειμένου να αποτρέψουν παιδιά κάτω από αυτήν την ηλικία από το να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τους» δήλωσε Χένα Βιρκούνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν αρμόδια για θέματα τεχνολογίας.

«Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν πρέπει να είναι απλώς γραπτές δηλώσεις, αλλά να αποτελούν τη βάση για συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο την προστασία των χρηστών – συμπεριλαμβανομένων των παιδιών» είπε.

Η Επιτροπή απαιτεί από τις οι δύο πλατφόρμες να αλλάξουν τη μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου τους και να ενισχύσουν τα μέτρα για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ανηλίκων από τις υπηρεσίες τους.

Η Meta  έχει το περιθώριο να απαντήσει στις κατηγορίες και να λάβει μέτρα πριν η Επιτροπή εκδώσει απόφαση.

Οι παραβάσεις του DSA μπορεί να κοστίσουν στις εταιρείες πρόστιμα έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.

Ταμείο Ανάκαμψης: Εκτός χρηματοδότησης μένουν ώριμα επενδυτικά έργα

Τι ρωτάμε περισσότερο τα chatbots για την υγεία μας;

Ιρανική πηγή ασφαλείας: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται
Περιβάλλον 29.04.26

Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν καθίζηση στις εκβολές των μεγαλύτερων ποταμών, ενώ παράλληλα η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Εκθεση για το κλίμα: Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη

Θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου βίωσε η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, με αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης
Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης

Το κίνημα της ψηφιακής αποτοξίνωσης κερδίζει έδαφος, χάρη στις πρωτοβουλίες των νέων να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά στις οθόνες και στην τάση της Gen Z να απενεργοποιεί τα κινητά της

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων
Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά
Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεμένα ρούχα, χαρτιά και φαγητά στο πάτωμα, έχουν κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίο σύμφωνα με νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου – «Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη»
Ο 89χρονος παραμένει κρατούμενος μέχρι την απολογία του την Πέμπτη, οπότε και θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση - Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

ΕΦΚΑ: «Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» – Μαρτυρία για την επίθεση από τον 89χρονο
Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο του ΕΦΚΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Η ΔΥΠΑ όφειλε να προβλέψει τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας, λέει ο Συνήγορος του Πολίτη
Για προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών κάνει λόγο ο Συνήγορος του Πολίτη - Κυρίως διαπιστώνεται αδυναμία των αιτούντων να εισέλθουν στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ

Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού
Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της αναφέρθηκε η ηθοποιός και παραγωγός Ρίτα Γουίλσον, η οποία μίλησε στο event Sound of a Woman στη Νέα Υόρκη

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής παραδέχθηκε πως μετά από πολύ καιρό αισθάνθηκε ξανά ο εαυτός του στο γήπεδο.

Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του χώρου - Το θύμα έφερε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας

Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας
Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Ρωσία: Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – Φόβος για ουκρανική επίθεση
Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Ρόδος: Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του
Εις βάρος του 45χρονου στη Ρόδο, ο οποίος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία

Θεσσαλονίκη: Νεαρός σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Κινητοποίηση των αρχών στη Θεσσαλονίκη καθώς νεαρός άνδρας πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Κασσάνδρου και φωνάζει πως χρειάζεται ψυχολόγο

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου
Επίσκεψη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη στο Σουφλί και συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο.

Πρωτομαγιά: Άστατος ο καιρός με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά με καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά - Στο «μάτι» της κακοκαιρίας και η Αττική

