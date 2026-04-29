Η Meta αντιμέτωπη με πρόστιμο για την είσοδο 12χρονων σε Facebook και Instagram

Η Meta Platforms παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία με την αποτυχία της να αποκλείσει την είσοδο παιδιών κάτω των 13 ετών στο Facebook και το Instagram, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα μπορούσε να επιβάλει αυστηρά πρόστιμα αν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί.

Η διετής έρευνα της Κομισιόν διαπίστωσε ότι η Meta παραβιάζει τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), ο οποίος απαιτεί από τις μεγάλες πλατφόρμες να αντιμετωπίσουν το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο.

Η προειδοποίηση των Βρυξελλών έρχεται την ώρα που η Meta, καθώς και άλλες εταιρείες του Διαδικτύου όπως η Google, βρίσκεται αντιμέτωπες με χιλιάδες αγωγές στα αμερικανικά δικαστήρια, κατηγορούμενες για «εθισμό» των παιδιών στα social media.

H Ελλάδα και αρκετές ακόμα χώρες προχωρούν στο μεταξύ σε απαγορεύσεις της χρήσης social media από εφήβους κάτω των 16 ετών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Meta δεν εφαρμόζει με την απαιτούμενη αυστηρότητα τους περιορισμούς ηλικίας και χρησιμοποιεί ανεπαρκείς μεθόδους για την αναγνώριση και το μπλοκάρισμα λογαριασμών που ανήκουν σε χρήστες κάτω των 13 ετών.

Περίπου ένα στα δέκα παιδιά (10-12%) κάτω των 13 ετών χρησιμοποιούν τις δύο πλατφόρμες της Meta στην Ευρώπη, ανέφερε η Επιτροπή.

«Τα προκαταρκτικά μας ευρήματα δείχνουν ότι το Instagram και το Facebook κάνουν ελάχιστα προκειμένου να αποτρέψουν παιδιά κάτω από αυτήν την ηλικία από το να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τους» δήλωσε Χένα Βιρκούνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν αρμόδια για θέματα τεχνολογίας.

«Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν πρέπει να είναι απλώς γραπτές δηλώσεις, αλλά να αποτελούν τη βάση για συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο την προστασία των χρηστών – συμπεριλαμβανομένων των παιδιών» είπε.

Η Επιτροπή απαιτεί από τις οι δύο πλατφόρμες να αλλάξουν τη μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου τους και να ενισχύσουν τα μέτρα για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ανηλίκων από τις υπηρεσίες τους.

Η Meta έχει το περιθώριο να απαντήσει στις κατηγορίες και να λάβει μέτρα πριν η Επιτροπή εκδώσει απόφαση.

Οι παραβάσεις του DSA μπορεί να κοστίσουν στις εταιρείες πρόστιμα έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.