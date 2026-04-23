Η Τουρκία υιοθετεί τη γενικότερη στροφή των κυβερνήσεων να περιορίσουν την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, καθώς πληθαίνουν τα επιχειρήματα των ειδικών που κάνουν λόγο για αλγόριθμους του διαδικτύου που ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά στους ανηλίκους, καθώς και για την επίδραση που έχει στην ψυχική υγεία τους η πολύωρη ενασχόληση με τις πλατφόρμες αυτές.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, το τουρκικό κοινοβούλιο ψήφισε χθες, Τετάρτη, νόμο που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media για άτομα κάτω των 15 ετών. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με τον νόμο, σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία θα απαγορεύεται η εγγραφή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και αυτές με τη σειρά τους θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, ανέφερε το τουρκικό ειδησεογραφικό κανάλι NTV.

Οι γονείς θα έχουν στη διάθεσή τους μέσα για την παρακολούθηση του χρόνου που περνούν τα παιδιά τους μπροστά σε οθόνες, καθώς και των διαδικτυακών δαπανών, ενώ «σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα υποχρεούνται να παρέμβουν εντός μίας ώρας από τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου, πρόσθεσε το NTV.

Social media: Στόχος των περιορισμών, η προστασία των ανηλίκων

Αρκετές είναι οι χώρες που συζητούν την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών. Την περασμένη εβδομάδα, ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την καθιέρωση μιας «ημέρας εκτός σύνδεσης» κάθε μήνα για τους νέους, ώστε να μπορούν να επανασυνδεθούν με το διάβασμα ή τον αθλητισμό, «τη ζωτικότητα της πραγματικής ζωής», ενόψει μιας ευρωπαϊκής συνάντησης «συντονισμού» για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτων των 15 ετών.

Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι ηγέτες 12 χωρών της ΕΕ (Αυστρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία) συζήτησαν έναν παρόμοιο περιορισμό στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό αντιπροσωπεύει διπλάσιο αριθμό χωρών που αρχικά προσφέρθηκαν εθελοντικά να το πράξουν το περασμένο φθινόπωρο, γεγονός που δείχνει ότι το μέτρο «κερδίζει έδαφος», σημείωσε με ικανοποίηση ο γάλλος πρόεδρος.

Αν και προς το παρόν δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά σε ολόκληρη την Ένωση, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να ενισχύσει τα μέτρα ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε στις 15 Απριλίου ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμη προς χρήση από τους πολίτες μια ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας. «Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας στον διαδικτυακό κόσμο, όπως ακριβώς κάνουμε και στον πραγματικό κόσμο. Και γι’ αυτό, χρειαζόμαστε μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση», δήλωσε κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης της Ειδικής Επιτροπής για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

«Προχωράμε με πλήρη ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην επιβολή των ευρωπαϊκών κανόνων. Καθιστούμε υπεύθυνες τις διαδικτυακές πλατφόρμες που δεν προστατεύουν επαρκώς τα παιδιά μας», πρόσθεσε.

Επί του παρόντος, η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ιρλανδία «δοκιμάζουν την ανάπτυξη της εφαρμογής» και σχεδιάζουν να την ενσωματώσουν στα εθνικά τους ηλεκτρονικά πορτοφόλια ταυτότητας, όπως το France Identité στη Γαλλία. Να σημειωθεί, επίσης, ότι σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη φαίνεται να υποστηρίζει έντονα τους αυστηρότερους κανόνες.