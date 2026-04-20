Σοκάρει πατέρας που το παιδί του είναι σε κλινική απεξάρτησης από τα social media

Κραυγή αγωνίας από έναν πατέρα, του οποίου το παιδί νοσηλεύεται σε κλινική απεξάρτησης για τον εθισμό στα social media.

Ο πατέρας περιέγραψε το παιδί του αποκομμένο, να ζει στον δικό του κόσμο, να μη δίνει σημασία σε όσα του λέγονταν και να κοιμάται πολύ αργά λόγω της συνεχούς χρήσης του κινητού.

Η συμπεριφορά του, όπως λέει ο πατέρας του, είχε αλλάξει δραματικά, με εκφράσεις βωμολοχιών και ακραίες αντιδράσεις, όπως φωνές και πετάγματα αντικειμένων, κάθε φορά που του αφαιρούσαν το κινητό.

«Τα ναρκωτικά, αυτό το πράγμα δηλαδή, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς αν δεν το βιώσει. Έχεις ένα άλλο παιδί, Δεν έχεις το παιδί σου. Είναι σαν να ζητάει συνεχώς τη δόση του από το διαδίκτυο».

«Του μίλαγες και δεν έπαιρνες καμία απάντηση. Ήταν στον κόσμο του κυριολεκτικά. Κοιμόταν αργά πολύ τη νύχτα, γιατί έμενε συνέχεια με το κινητό. Βωμολοχούσε σε ένα βαθμό απίστευτο. Καθόμασταν 12 ώρες τη μέρα. Δεν κοιμόμασταν το βράδυ».

«Ήταν κάτι τραγικό. Μόλις του έπαιρνα το κινητό γινόταν έξαλλος. Άρχιζε να φωνάζει, να πετάει αντικείμενα. Έβγαινε εκτός εαυτού το παιδί. Η λύση ήταν μετά από μια ώρα το ξανάδινα λίγο. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Το παιδί ήταν εθισμένο όπως ένας ναρκομανής».

Όπως αναφέρει ο πατέρας του ανηλίκου, το παιδί του πλέον έχει αντιμετωπίσει τον εθισμό του.

Σήμερα έχουμε ένα άλλο παιδί και συνήλθε. Είχε μια τεράστια πρόοδο στα μαθήματά του, από εκεί που είχαμε μείνει πίσω», είπε.