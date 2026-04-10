Πώς θα εφαρμοστεί ο «κόφτης» των social media
Ελλάδα 10 Απριλίου 2026, 06:00

Πώς θα εφαρμοστεί ο «κόφτης» των social media

Από το 2027, οι πλατφόρμες θα «επανεπαληθεύουν» την ηλικία σύμφωνα με το μέτρο της κυβέρνησης - «Ban» για τους κάτω των 15

Κώστας Ντελέζος
Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο "sugarcoating" και το "saltcoating"

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Spotlight

Το μέτρο που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εξειδίκευσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα νομοθετηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι και θα τεθεί σε εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2027.

Πρόκειται για μια από τις πιο παρεμβατικές ψηφιακές πολιτικές που έχει επιχειρηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η οποία εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση για τα όρια της ψηφιακής ενηλικίωσης και την προστασία των παιδιών από τις επιπτώσεις της υπερέκθεσης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανακοινώθηκε, η απαγόρευση αρχικά θα αφορά κάθε εφαρμογή ή ιστοσελίδα όπου οι χρήστες δημιουργούν προφίλ, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μπορούν να δημοσιεύουν περιεχόμενο που το βλέπουν άλλοι (π.χ. αναρτήσεις, stories, βίντεο, σχόλια, likes, followers). Πρόκειται κυρίως για τις πλατφόρμες Instagram, TikΤok, Facebook και Snapchat.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι πλατφόρμες θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε «επανεπαλήθευση» ηλικίας (re-verification) όλων των λογαριασμών στην Ελλάδα, ώστε λογαριασμοί με δηλωμένη ηλικία διαφορετική της πραγματικής και κάτω των 15 χρόνων να αποκλειστούν.

Στην πράξη, την κύρια ευθύνη εφαρμογής της απαγόρευσης θα την έχουν οι ίδιες οι πλατφόρμες και το κράτος θα εποπτεύει αν συμμορφώνονται. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ως «Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών», μαζί με το ΕΣΡ και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα κινούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε περιπτώσεις παραβάσεων – καταγγελιών για πιθανές παραβιάσεις.

Κάθε υπόθεση θα διαβιβάζεται στην αρμόδια Αρχή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η πλατφόρμα (π.χ. Φινλανδία) ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Οι κυρώσεις

Εφόσον επιβεβαιωθεί παραβίαση, θα επιβάλλονται κυρώσεις, όπως:

– Πρόστιμο έως το 6% του παγκόσμιου τζίρου της πλατφόρμας.

– Ημερήσια πρόστιμα μέχρι συμμόρφωσης.

– Περιορισμοί λειτουργίας.

– Παράλληλα πρόστιμα GDPR, αν παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα.

«Ο έλεγχος της ηλικίας δεν θα λειτουργεί όπως στην Αυστραλία, που μεταθέτει στις πλατφόρμες την ευθύνη πιστοποίησης της ηλικίας. Εμείς προτείνουμε να χρησιμοποιηθούν οι αξιόπιστοι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί επαλήθευσης ηλικίας, το Gov.gr Wallet και το KidsWallet. Είμαστε οι πρώτοι που τους χρησιμοποιούμε και προτείνουμε να γίνει υποχρεωτικό», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Οι ελληνικοί μηχανισμοί επαλήθευσης της ηλικίας, όπως υπογραμμίστηκε από τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως:

– Χρήση αξιόπιστων και ακριβών τεχνικών.

– Αποτελεσματική λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες.

– Δυσκολία παράκαμψης.

– Προσβασιμότητα για όλους τους χρήστες.

– Μη παραβίαση των δικαιωμάτων των χρηστών.

– Αποφυγή χρήσης προσωπικών δεδομένων που δεν είναι απολύτως απαραίτητα.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε την απαγόρευση ως «δύσκολη αλλά απαραίτητη επιλογή», επικαλούμενος επιστημονικά δεδομένα για τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των social media στα παιδιά: άγχος, διαταραχές ύπνου κ.λπ.

Την ίδια στιγμή, χθεσινή επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προτείνει πανευρωπαϊκή «ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης» τα 15 έτη και υποχρεωτική επαλήθευσή της για όλους τους χρήστες των social media.

Οι βασικές αδυναμίες

– «Τεχνολογική αυταπάτη»: Η βασική ένσταση για το μέτρο είναι ότι τα παιδιά μπορούν εύκολα να παρακάμψουν τους περιορισμούς, π.χ. μέσω δικτύων VPN (αποκρύπτουν την IP διεύθυνση, προστατεύουν απόρρητο και ανωνυμία και επιτρέπουν την παράκαμψη γεωγραφικών περιορισμών περιεχομένου), χρήσης λογαριασμών τρίτων κ.λπ.

– Ελλιπής έλεγχος πλατφορμών: Ακόμη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), η επιβολή κυρώσεων θα είναι μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία.

– Μετατόπιση σε άλλες πλατφόρμες: Υπάρχει ο κίνδυνος τα παιδιά να μετακινηθούν σε λιγότερο ελεγχόμενες πλατφόρμες εκτός ΕΕ ή προς «σκοτεινότερα» τμήματα του Διαδικτύου. Επίσης, «μηχανές αναζήτησης», εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, online παιχνίδια με δυνατότητα chat και νέες πλατφόρμες που δεν θα έχουν ρυθμιστεί, θα αποτελέσουν τις «κερκόπορτες» της όποιας απαγόρευσης.

World
ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο
Ελλάδα 09.04.26

Ο 17χρονος μαζί με δύο φίλους του κάθονταν σε πάρκο στο Μαρούσι όταν ξαφνικά ο δράστης τους πλησίασε απειλητικά και προσπάθησε να αρπάξει την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό.

Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή
Ελλάδα 09.04.26

Αδειάζει με ταχείς ρυθμούς από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η Αθήνα - Με πλοία, αυτοκίνητα και ΚΤΕΛ, οι πολίτες φεύγουν μαζικά για τις διακοπές του Πάσχα

Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών – Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού
Ελλάδα 09.04.26

Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε  μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό,

Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά
Ελλάδα 09.04.26

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ελλάδα 09.04.26

Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας
Ιράν 10.04.26

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Σε έναν χάος ασταμάτητων προκλητικών και εξωφρενικών δηλώσεων του Ντοναλντ Τραμπ, η δήλωση αυτή πήγε την ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ σε νέο επίπεδο

Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Πετρέλαιο 10.04.26

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Ισραήλ: Σήμαναν σειρήνες συναγερμού λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τον Λίβανο
Εκτόξευση ρουκετών 10.04.26

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ασντότ.

Ιράκ: Ρηματική διαμαρτυρία επέδωσαν οι ΗΠΑ στον ιρακινό πρεσβευτή
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 10.04.26

Οι ΗΠΑ επέδωσαν ρηματική διαμαρτυρία στον πρεσβευτή του Ιράκ, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)
Europa League 09.04.26

Αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League η Φράιμπουργκ που ήταν επιβλητική (3-0) στο γήπεδό της απέναντι στη Θέλτα αλλά η ‘Αστον Βίλα μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μπολόνια

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

