Ρόδος: Αθώα η 19χρονη υπάλληλος που διέθεσε αλκοόλ σε ανήλικη
Μετά την κατανάλωση αλκοόλ διακομίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο Γ.Ν. Ρόδου
- Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης
- Βίντεο ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε διαρρήκτη - Ο δράστης του επιτέθηκε με κατσαβίδι
- Μαχαίρωσαν 30χρονο στην κοιλιά στην Ανάβυσσο – Σε σοβαρή κατάσταση η υγεία του
- Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
Αθώα κρίθηκε πριν από λίγο από το Μονομελές αυτόφωρο δικαστήριο της Ρόδου η 19χρονη που είχε συλληφθεί ως υπάλληλος επιχείρησης, επειδή διέθεσε αλκοόλ σε 16χρονη ανήλικη.
Η 16χρονη φέρεται να έκανε και χρήση ναρκωτικής ουσίας, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές και ακολούθησαν 5 συλλήψεις: Της 19χρονης, δύο ανήλικων κοριτσιών και δύο γονέων.
Από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού που χειρίστηκε την υπόθεση είχε σχηματίσει αρχικά ποινική δικογραφία για διάθεση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών από ανήλικες στην οποία περιλαμβάνονται η υπάλληλος της επιχείρησης που πούλησε τις μπίρες, οι δύο ανήλικες και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η 19χρονη διέθεσε σε μια από τις ανήλικες αλκοολούχο ποτό, που κατανάλωσαν παράλληλα με χρήση ναρκωτικής ουσίας, συνέπεια των οποίων η μια εξ αυτών να διακομιστεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο Γ.Ν. Ρόδου, για παροχή πρώτων βοηθειών. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.
- Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο
- Τι είναι ο ΟΠΕΚ και πώς επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου;
- Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο
- Παράπονα για τη διαιτησία έκανε ο Ιτούδης: «Σε τρία ματς κόντρα στη Ρεάλ οι βολές ήταν 64-35»
- Κάν’το όπως η Μέριλ Στριπ – Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό
- Ανάπτυξη: Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία – Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα
- Πέθανε ο Κρεγκ Βέντερ, ο επιστήμονας που διάβασε πρώτος το ανθρώπινο γονιδίωμα
