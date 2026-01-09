Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ειδική εξόρμηση της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.
Έφοδος σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Πετρούπολη πραγματοποίησε η Αστυνομία το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο ανηλίκων που καταναλώνουν αλκοόλ.
Στην επιχείρηση συμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων και της Ο.Π.Κ.Ε..
Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι
Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος 7 ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.
Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 28χρονου υπεύθυνου του καταστήματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.
