«Νυχτερινός Ποιμήν»: Επιχείρηση για τον εντοπισμό ανηλίκων σε νυχτερινά κέντρα – Δύο συλλήψεις
Πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε τρία κέντρα διασκέδασης - μπαρ
- Πρωτοφανής επίθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ΕΕ μετά το πρόστιμο στο Χ
- Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική – Ενημέρωση γρήγορη, πολλή και αδιαφανής
- Τραγωδία στην Τουρκία: Επτά νεκροί και 11 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό
- Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν - «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ασφαλής ο πρόεδρος, λέει η κυβέρνηση
Ειδική επιχειρησιακή δράση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με στόχο την προστασία των ανηλίκων από την παράνομη είσοδο και παραμονή σε χώρους νυχτερινής ψυχαγωγίας, καθώς και από την κατανάλωση αλκοόλ και προϊόντων καπνού.
Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε., της Ο.Π.Κ.Ε., καθώς και υπαλλήλους του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε., σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε τρία κέντρα διασκέδασης – μπαρ
Σε δύο από αυτά εντοπίστηκαν συνολικά επτά ανήλικοι στους οποίους είχε επιτραπεί η είσοδος και η παραμονή στο χώρο.
Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και ο προσωρινά υπεύθυνος των καταστημάτων. Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα από φιάλες αλκοολούχων ποτών, τα οποία θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακό έλεγχο.
Οι ανήλικοι παραδόθηκαν στους κηδεμόνες τους από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
- «Μια φορά, πριν πεθάνω» – Δραματική έκκληση στη «Μέδουσα» Μέγκαν Μαρκλ από τον ακρωτηριασμένο πατέρα της – «Δεν επικοινώνησε»
- Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers
- Μερική απασχόληση: Ποιες χώρες έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη – Τι ισχύει για την Ελλάδα
- Πάνος Ρούτσι: Πώς έμαθε για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη – Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση
- Κικίλιας: «Να ξυπνήσει η Ευρώπη, να ξανασχεδιαστούν πολιτικές» για τον πρωτογενή τομέα
- Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
- Κ. Καραμανλής: Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους αγρότες και κτηνοτρόφους
- Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις