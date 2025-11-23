Θεσσαλονίκη: Πεσμένες στον δρόμο από αλκοόλ δύο 14χρονες στην Καλαμαριά – Πήραν βότκα και ρετσίνα από μίνι μάρκετ
Οι ανήλικες ήταν σε κατάσταση μέθης και πεσμένες στον δρόμο, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα η αστυνομία και το ΕΚΑΒ - Τι προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.
Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκαν δύο 14χρονες στην παραλία της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, από διερχόμενους πολίτες.
Οι ανήλικες ήταν σε κατάσταση μέθης και πεσμένες στον δρόμο, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στις δύο ανήλικες με καταγωγή από τη Γεωργία.
Η μία μαθήτρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ημιλυπόθυμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται προληπτικά. Η φίλη της μεταφέρθηκε στο τμήμα Ασφάλειας Τούμπας- Τριανδρίας, για προστατευτική φύλαξη, και αργότερα την παρέλαβαν οι γονείς της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Τι προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.
Από την έρευνα της αστυνομίας, προέκυψε ότι οι μαθήτριες είχαν προμηθευτεί από μίνι μάρκετ δύο μπουκάλια βότκα και τέσσερα μπουκάλια ρετσίνα, τα οποία κατανάλωσαν με άλλες φίλες τους στη παραλία της Καλαμαριάς.
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που πούλησε τα ποτά στις ανήλικες αναζητήθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία Περί Προστασίας Ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.
Η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα Ασφάλειας Τούμπας – Τριανδρίας.
