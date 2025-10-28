Σε μάστιγα εξελίσσεται η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους – «Μας δίνουν χωρίς να ελέγχουν ταυτότητα» λένε μαθητές

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, με μαθητές να διασκεδάζουν την ώρα που τα ποτά ρέουν άφθονα.

Το MEGA παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εικόνες από χοροεσπερίδα Γυμνασίου το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μαθητές 14 και 15 ετών διασκεδάζουν σε κλαμπ που έχουν κλείσει για γιορτή. Εάν και το εισιτήριο αναφέρει ρητά ότι περιλαμβάνεται αναψυκτικό, κανείς δεν εμπόδισε τους ανήλικους, ούτε να πάρουν μαζί τους αλκοόλ, που αγόρασαν εκτός μαγαζιού, ούτε να το καταναλώσουν εντός του καταστήματος.

«Δεν μας ρωτάνε»

«Μας δίνουν κανονικά και δεν μας ρωτάνε άμα έχουμε ταυτότητα ή κάτι», λένε ανήλικοι.

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως αποκαλύπτει 17χρονος, σε χοροεσπερίδες που γίνονται σε κλαμπ, παρέχεται η δυνατότητα στους ανηλίκους να αγοράσουν ακόμη και φιάλη αλκοόλ.

«Στα κλαμπ τις κάνουν συνήθως και σου λένε είναι τόσο το ποσό με μπουκάλι μαζί και στο φέρνουν χωρίς να ρωτήσουν ούτε πόσο είσαι ούτε τίποτα. Ξέρουν πως είσαι ανήλικος αλλά και πάλι σου φέρνουν».

Η κάμερα του MEGA καταγράφει μαθητή να κάθεται σε στάση και να πίνει μπίρα που μόλις έχει αγοράσει.

Μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες είναι ενδεικτικές της πραγματικότητας.

«Συνήθως πάμε με τις παρέες μου να πιούμε κανένα ποτό σε μπαρ και επειδή σχεδόν όλοι είμαστε κάτω των 18 κανονικά θα έπρεπε να ζητάνε ταυτότητα αλλά σχεδόν σε κανένα μαγαζί δεν ζητάνε. Μας δίνουν κανονικά, το ίδιο και στα περίπτερα».

Ψεύτικες ταυτότητες

Και στην περίπτωση ωστόσο που ζητηθεί ταυτότητα στους ανηλίκους, έχουν βρει τρόπους να παρακάμπτουν τους ελέγχους.

«Μπορεί ή αδελφών ταυτότητες ή από κάποιον μεγαλύτερο που μοιάζουν, αλλά και γενικά πολλά παιδιά έχουν πλαστές ταυτότητες».

Μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ανήλικοι παραποιούν τις αληθινές ταυτότητες, αλλάζουν την ημερομηνία γέννησης και επιδεικνύουν τις πλαστές όπου χρειαστεί.

Όλα αυτά, ενώ κάθε εβδομάδα παιδιά καταλήγουν στα νοσοκομεία από μέθη.

Συλλήψεις

Στη Θεσσαλονίκη, χειροπέδες σε τέσσερα άτομα πέρασαν οι Αρχές για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ένας υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ένας σερβιτόρος καθώς επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικη.

Επιπλέον, συνελήφθη υπάλληλος καταστήματος ψιλικών που έδωσε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικο, καθώς και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού.