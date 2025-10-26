Μια 17χρονη είχε βγει να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή, αλλά μετά την κατανάλωση αλκοόλ (αναφέρονται τέσσερα ποτά) κατέρρευσε και μεταφέρθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Σαντορίνης τα ξημερώματα της Κυριακής με συμπτώματα αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί το κατάστημα στο οποίο σερβιρίστηκαν τα ποτά και ποιοι άλλοι εργαζόμενοι και υπεύθυνοι ευθύνονται για τη διάθεσή του σε ανήλικο.

Στα ευχάριστα νέα η κατάσταση της υγείας της νεαρής δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο δεν κλείνει η συζήτηση σε σχέση με την ευθύνη (μη) πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους, αλλά και της ευθύνης των εργαζόμενων στην εστίαση να προστατεύσουν τους ανήλικους πελάτες.

Τι αναφέρει το νομικό πλαίσιο σε σχέση με την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους

Όπως και με τον παλιό νόμο έτσι και με τον καινούριο νόμο 5216/2025 οι εργαζόμενοι και οι υπεύθυνοι καταστημάτων πώλησης αλκοόλ υποχρεούνται να ταυτοποιούν την ενηλικότητα κάθε πελάτη πριν από την πώληση μερίδας αλκοολούχων ποτών.

Με την απαγόρευση να αφορά και εργαζόμενους που δεν έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και εργάζονται με υπογραφή γονέα, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να πουλήσουν ή τυπικά ακόμα και να σερβίρουν αλκοόλ. Επίσης απαγορεύεται στο άρθρο 5 του ίδιου νόμου και η παραμονή σε «κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ», εδάφιο του νόμου που δεν αφορά καφετέριες ή καταστήματα που πωλούν και αλκοολούχα ποτά.

Ο πωλητής οφείλει να ελέγχει και να εξακριβώνει την ηλικία του πελάτη, ζητώντας την επίδειξη έγχαρτου ή ψηφιακού ταυτοποιητικού εγγράφου μέσω Gov.gr Wallet ή της ειδικής εφαρμογής KidsWallet. Σε περίπτωση μη απόδειξης ενηλικότητας με ταυτότητα ή άλλο μέσο, απαγορεύεται η πώληση ή διάθεση του προϊόντος.

Η απαγόρευση αφορά και τα είδη καπνού, ενώ επίσης απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ από αυτόματους πωλητές, όπου (προφανώς) δεν δύναται να ταυτοποιηθεί η ηλικία του αγοραστή.