Στο αστυνομικό τμήμα (ΑΤ) του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά οδηγήθηκαν τα ξημερώματα η υπεύθυνη και ο φύλακας καφετέριας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, πούλησαν αλκοόλ σε ανήλικους.

Τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν με δικά τους μέσα στο νοσοκομείο, μετά την κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών.

Πλαστή ταυτότητα έφερε ο ένας ανήλικος για την αγορά αλκοόλ

Εκεί, εντοπίστηκε ένας 16χρονος, σε κατάσταση μέθης, συνοδευόμενος από τη μητέρα του. Μητέρα και γιος μεταφέρθηκαν στο ΑΤ, όπου κατέθεσαν για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τη μητέρα, οι υπόλοιποι ανήλικοι παρελήφθησαν από τους γονείς τους πριν φτάσει η αστυνομία στο νοσοκομείο. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 16χρονος είχε στην κατοχή του πλαστή ταυτότητα.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΠ.