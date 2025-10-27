Πειραιάς: Στο νοσοκομείο ανήλικοι μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χρησιμοποιήθηκε πλαστή ταυτότητα
Στο νοσοκομείο κατέληξαν ανήλικοι που είχαν καταναλώσει αλκοόλ σε καφετέρια του Πειραιά, με τους υπεύθυνους να έχουν οδηγηθεί σε αστυνομικό τμήμα
- Εκπνέει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας – Ποιοι κινδυνεύουν με διπλό χαράτσι
- Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας
- «Ανάρμοστη κίνηση» χαρακτήρισε ο Τραμπ τη δοκιμή πυρηνοκίνητου πυραύλου από τη Μόσχα
- Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Στο αστυνομικό τμήμα (ΑΤ) του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά οδηγήθηκαν τα ξημερώματα η υπεύθυνη και ο φύλακας καφετέριας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, πούλησαν αλκοόλ σε ανήλικους.
Τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν με δικά τους μέσα στο νοσοκομείο, μετά την κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών.
Πλαστή ταυτότητα έφερε ο ένας ανήλικος για την αγορά αλκοόλ
Εκεί, εντοπίστηκε ένας 16χρονος, σε κατάσταση μέθης, συνοδευόμενος από τη μητέρα του. Μητέρα και γιος μεταφέρθηκαν στο ΑΤ, όπου κατέθεσαν για το περιστατικό.
Σύμφωνα με τη μητέρα, οι υπόλοιποι ανήλικοι παρελήφθησαν από τους γονείς τους πριν φτάσει η αστυνομία στο νοσοκομείο. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 16χρονος είχε στην κατοχή του πλαστή ταυτότητα.
Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΠ.
- Γάζα: Η θέση των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα – Τα θολά σημεία της συμφωνίας και ο ρόλος των αραβικών κρατών
- Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, Λάμπης Νικολάου
- Kυκλώνας Μελίσα: Ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 στην Καραϊβική – Απειλεί την Τζαμάικα
- Τουρκία: Το PKK ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας, εκτιμά το φιλοκουρδικό κόμμα DEM
- Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να αγοράσει την έπαυλη των Σακίρα – Πικέ με ποσό που προκαλεί… ίλιγγο! (pics)
- Κώστας Δόξας: Συνελήφθη η πρώην σύζυγος του μετά από καταγγελία του – Τι συνέβη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις