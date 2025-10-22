Νεκρή δεκαεξάχρονη έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Μια 16χρονη έχασε τη ζωή της στη μέση του δρόμου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής και εξετάζεται αν είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ.

Η αστυνομία ενημερώθηκε από τον πατέρα του κοριτσιού το πρωί της Κυριακής, ο οποίος πήγε στο ΑΤ Ομονοίας, έδωσε κατάθεση και προσκόμισε την αναγγελία θανάτου της κόρης του από το νοσοκομείο.

Βγήκε από το κλαμπ και λιποθύμησε

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα έγιναν περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η 16χρονη ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε από το νυχτερινό κέντρο στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι. Αφού περπάτησε λίγα μέτρα έπεσε στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις της. Οι φίλοι της κάλεσαν το 166 και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την άτυχη κοπέλα στον «Ευαγγελισμό».

Εκεί δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η 16χρονη ήταν νεκρή.

Μετά την καταγγελία του πατέρα στην Αστυνομία διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία – νεκροτομή, τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Έρευνες της Αστυνομίας

Παράλληλα διεξάγονται έρευνες για το τι συνέβη εντός του νυχτερινού κλαμπ και κυρίως εάν και τι ποσότητα αλκοόλ είχε καταναλώσει η ανήλικη και η παρέα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη η Αστυνομία έχει προχωρήσει στην κατάσχεση ποτών και μπουκαλιών από το κατάστημα.