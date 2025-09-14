Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος
Η ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ σε μεζεδοπωλείο στη Θεσσαλονίκη
- Αγάπη μου... συρρίκνωσα τη συσκευασία - Όταν τα προϊόντα μικραίνουν αλλά οι τιμές αυξάνονται
- Το επόμενο βήμα της Chevron στην Ελλάδα - Τι σηματοδοτεί η κύρωση της συμφωνίας
- Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
- Αρκάς: Χρόνια πολλά στις Σταυρούλες και στους Σταύρους
Στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης κατέληξε σήμερα τα ξημερώματα μία 15χρονη, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ σε μεζεδοπωλείο στο κέντρο της πόλης.
Για το περιστατικό συνελήφθη ο 53χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος με την κατηγορία ότι σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικο που δεν συνοδευόταν από ενήλικο.
Σύμφωνα με το thestival, η 15χρονη είναι καλά στην υγεία της.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, «συνελήφθη βραδινές ώρες την 12-09-2025, από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου, 53χρονος ημεδαπός – ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς επέτρεψε σε ανήλικη ημεδαπή, η οποία δεν συνοδεύονταν από ενήλικο, να καταναλώσει αλκοολούχο ποτό με αποτέλεσμα την μεταφορά της σε νοσοκομείο της πόλης σε κατάσταση μέθης.
Οι συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκαν σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».
- Λένα Σαμαρά: Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της
- Η εξαιρετική εμφάνιση του Χολ στο φιλικό με τη Μονακό – Τι προσφέρει ο Αμερικανός στον Ολυμπιακό
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [14.09 – 20.09.2025]
- Μετρό: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των ΜΜΜ – Αναλυτικά τα δρομολόγια
- Ισπανία: Ένας νεκρός και 25 τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη
- Χαλκίδα: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό 33χρονο οδηγό μοτοσικλέτας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις