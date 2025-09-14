Στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης κατέληξε σήμερα τα ξημερώματα μία 15χρονη, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ σε μεζεδοπωλείο στο κέντρο της πόλης.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 53χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος με την κατηγορία ότι σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικο που δεν συνοδευόταν από ενήλικο.

Σύμφωνα με το thestival, η 15χρονη είναι καλά στην υγεία της.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, «συνελήφθη βραδινές ώρες την 12-09-2025, από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου, 53χρονος ημεδαπός – ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς επέτρεψε σε ανήλικη ημεδαπή, η οποία δεν συνοδεύονταν από ενήλικο, να καταναλώσει αλκοολούχο ποτό με αποτέλεσμα την μεταφορά της σε νοσοκομείο της πόλης σε κατάσταση μέθης.

Οι συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκαν σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».