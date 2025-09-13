Έξι χώρες της ΕΕ θέλουν οι Βρυξέλλες να θεσπίσουν μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών περιορισμών και περιορισμών στη διαφήμιση, στο πλαίσιο του επικείμενου σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καρδιαγγειακή υγεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει επί του παρόντος στοιχεία από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το σχέδιο για την καρδιαγγειακή υγεία

Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Λετονία, η Σλοβενία και η Ισπανία εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με το αλκοόλ κατά τη διάρκεια πρόσφατης στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε η Επιτροπή για τις καρδιαγγειακές παθήσεις, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που είδε το Politico.

Τι υποστηρίζουν οι χώρες που επιθυμούν περιορισμούς στην κατανάλωση αλκοόλ

Η Γαλλία «περιέγραψε τις βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο ΕΕ» και δήλωσε ότι η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, «στη λήψη μέτρων σχετικά με τη φορολογία του καπνού και του αλκοόλ», σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο παρουσιάζει τις θέσεις των διάφορων χωρών της ΕΕ.

Η Λετονία υπογράμμισε επίσης ότι χρειάζεται δράση από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των περιορισμών στη διαφήμιση αλκοολούχων ποτών.

Η Αυστρία «τόνισε τη σημασία των συστημικών μέτρων που βασίζονται σε καθοριστικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών περιβαλλόντων που επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση σε καπνό, αλκοόλ και τρόφιμα υψηλής επεξεργασίας».

Η Σλοβενία υποστηρίζει «ισχυρότερη δράση της ΕΕ σε θέματα πολιτικής για τον καπνό, τα τρόφιμα και το αλκοόλ».

Οι εκπρόσωποι της Ισπανίας τόνισαν «την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη ρύθμιση των κοινωνικών και εμπορικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία σε σχέση με τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό».

Το Βέλγιο ανέφερε την «ανάγκη να αξιοποιηθούν διάφορα μέτρα που ήδη περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου, όπως η αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού και τα μέτρα που αφορούν το αλκοόλ».

Τι ισχύει μέχρι στιγμής στην ΕΕ

Επί του παρόντος, η μόνη απαίτηση της ΕΕ για τους παραγωγούς αλκοολούχων ποτών είναι η υποχρεωτική αναγραφή της περιεκτικότητας σε αλκοόλ κατά όγκο στην ετικέτα.

Στην τελευταία θητεία της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την υποχρεωτική αναγραφή επιπλέον προειδοποιήσεων σχετικά με τη διατροφή και την υγεία στην ετικέτα των αλκοολούχων ποτών, στο πλαίσιο της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο τραπέζι», αλλά δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη, αντιμετωπίζοντας έντονη αντίδραση από χώρες με μεγάλη βιομηχανία παραγωγής κρασιού και μπίρας.

Tο έγγραφο που είδε το Politico, το οποίο δεν είχε ημερομηνία, παρουσιάζει τις θέσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων δημόσιας υγείας με θέμα την πρόληψη των μη μεταδοτικών ασθενειών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει επί του παρόντος στοιχεία από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το σχέδιο για την καρδιαγγειακή υγεία, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.