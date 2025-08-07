Η νεολαία γυρνά την πλάτη στο αλκοόλ

Ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι καταναλώνουν ποτά αλλάζει ριζικά σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας μια εντυπωσιακή μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα μεταξύ των γενεών Gen Z και Alpha (γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012). Από την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στοιχεία συγκλίνουν: οι νέοι πίνουν λιγότερο – ή και καθόλου.

Σύμφωνα με μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η παγκόσμια κατανάλωση αλκοόλ παρουσιάζει στασιμότητα ή και πτώση στις νεαρές ηλικίες, ενώ οι λεγόμενες «sober curious» κοινότητες κερδίζουν έδαφος σε μεγάλες πόλεις του κόσμου. Χαρακτηριστικό είναι πως στη Βρετανία, το 26% των νέων 16-24 ετών δηλώνουν «τελείως νηφάλιοι», ενώ παρόμοιες τάσεις καταγράφονται σε Αυστραλία, Γαλλία και ΗΠΑ.

Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες πίσω από αυτή τη μεταστροφή:

Η παγκόσμια στροφή προς την ευεξία και την υγεία

Η νέα γενιά ενημερώνεται από μικρή ηλικία για τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ, ενώ προτεραιοποιεί την ψυχική και σωματική υγεία. Ο υγιεινός τρόπος ζωής, η yoga, η vegan διατροφή και η γυμναστική δεν είναι απλώς μόδα — αποτελούν ταυτότητα και συνειδητή επιλογή. Το αλκοόλ δεν εντάσσεται πλέον εύκολα σε αυτό το πλαίσιο.

Νέες μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης

Η τεχνολογία και τα social media έχουν επαναπροσδιορίσει τη διασκέδαση. Οι νέοι κοινωνικοποιούνται λιγότερο σε bars και clubs και περισσότερο σε διαδικτυακές κοινότητες, φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις ή φιλικές συγκεντρώσεις. Εναλλακτικά ποτά, όπως mocktails ή kombucha, τείνουν να αντικαταστήσουν το παραδοσιακό αλκοόλ στα social gatherings.

Οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι

Η οικονομική ανασφάλεια, το υψηλό κόστος ζωής και η καθυστερημένη ένταξη στην αγορά εργασίας περιορίζουν τις καταναλωτικές επιλογές των νέων. Το αλκοόλ —ειδικά τα premium ποτά— θεωρείται συχνά περιττή πολυτέλεια. Πολλοί στρέφονται σε φθηνότερες ή μη αλκοολούχες εναλλακτικές.

Η αγορά ανταποκρίνεται ήδη σε αυτές τις αλλαγές. Οι πωλήσεις μη αλκοολούχων μπυρών, κρασιών και spirits έχουν εκτοξευθεί παγκοσμίως. Μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών IWSR, η αγορά μη αλκοολούχων και low-alcohol ποτών προβλέπεται να αυξάνεται με ρυθμό άνω του 7% ετησίως έως το 2027.

Η γενιά των νέων δεν αλλάζει μόνο τις καταναλωτικές τάσεις — αλλά και τις κοινωνικές αξίες. Επανακαθορίζουν τι σημαίνει διασκέδαση, ενσωματώνοντας την νηφαλιότητα ως στάση ζωής και όχι ως στέρηση. Η επανάσταση δεν είναι θορυβώδης — αλλά έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο που ο κόσμος πίνει.