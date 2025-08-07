newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.08.2025 | 20:07
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η νεολαία γυρνά την πλάτη στο αλκοόλ
Κόσμος 07 Αυγούστου 2025 | 07:28

Η νεολαία γυρνά την πλάτη στο αλκοόλ

Μια παγκόσμια τάση που αλλάζει τη βιομηχανία ποτών

ΕπιμέλειαΓεώργιος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Spotlight

Ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι καταναλώνουν ποτά αλλάζει ριζικά σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας μια εντυπωσιακή μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα μεταξύ των γενεών Gen Z και Alpha (γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012). Από την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στοιχεία συγκλίνουν: οι νέοι πίνουν λιγότερο – ή και καθόλου.

Σύμφωνα με μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η παγκόσμια κατανάλωση αλκοόλ παρουσιάζει στασιμότητα ή και πτώση στις νεαρές ηλικίες, ενώ οι λεγόμενες «sober curious» κοινότητες κερδίζουν έδαφος σε μεγάλες πόλεις του κόσμου. Χαρακτηριστικό είναι πως στη Βρετανία, το 26% των νέων 16-24 ετών δηλώνουν «τελείως νηφάλιοι», ενώ παρόμοιες τάσεις καταγράφονται σε Αυστραλία, Γαλλία και ΗΠΑ.

Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες πίσω από αυτή τη μεταστροφή:

  1. Η παγκόσμια στροφή προς την ευεξία και την υγεία

Η νέα γενιά ενημερώνεται από μικρή ηλικία για τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ, ενώ προτεραιοποιεί την ψυχική και σωματική υγεία. Ο υγιεινός τρόπος ζωής, η yoga, η vegan διατροφή και η γυμναστική δεν είναι απλώς μόδα — αποτελούν ταυτότητα και συνειδητή επιλογή. Το αλκοόλ δεν εντάσσεται πλέον εύκολα σε αυτό το πλαίσιο.

  1. Νέες μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης

Η τεχνολογία και τα social media έχουν επαναπροσδιορίσει τη διασκέδαση. Οι νέοι κοινωνικοποιούνται λιγότερο σε bars και clubs και περισσότερο σε διαδικτυακές κοινότητες, φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις ή φιλικές συγκεντρώσεις. Εναλλακτικά ποτά, όπως mocktails ή kombucha, τείνουν να αντικαταστήσουν το παραδοσιακό αλκοόλ στα social gatherings.

  1. Οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι

Η οικονομική ανασφάλεια, το υψηλό κόστος ζωής και η καθυστερημένη ένταξη στην αγορά εργασίας περιορίζουν τις καταναλωτικές επιλογές των νέων. Το αλκοόλ —ειδικά τα premium ποτά— θεωρείται συχνά περιττή πολυτέλεια. Πολλοί στρέφονται σε φθηνότερες ή μη αλκοολούχες εναλλακτικές.

Η αγορά ανταποκρίνεται ήδη σε αυτές τις αλλαγές. Οι πωλήσεις μη αλκοολούχων μπυρών, κρασιών και spirits έχουν εκτοξευθεί παγκοσμίως. Μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών IWSR, η αγορά μη αλκοολούχων και low-alcohol ποτών προβλέπεται να αυξάνεται με ρυθμό άνω του 7% ετησίως έως το 2027.

Η γενιά των νέων δεν αλλάζει μόνο τις καταναλωτικές τάσεις — αλλά και τις κοινωνικές αξίες. Επανακαθορίζουν τι σημαίνει διασκέδαση, ενσωματώνοντας την νηφαλιότητα ως στάση ζωής και όχι ως στέρηση. Η επανάσταση δεν είναι θορυβώδης — αλλά έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο που ο κόσμος πίνει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
ΗΠΑ 07.08.25

Κατηγορείται στρατιωτικός για διαβίβαση πληροφοριών στη Ρωσία

Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις
Γάζα 07.08.25

Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις

«Αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει», τονίζει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, αναφερόμενος στις αντιδράσεις στρατιωτικών στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Σύνταξη
Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών
Γερμανία 07.08.25

Παράταση των συνοριακών ελέγχων και υπόσχεση για νέες απελάσεις

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κατά τον Ρούμπιο χρειάζεται «πολλή δουλειά ακόμη» για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν
Μάρκο Ρούμπιο 07.08.25

Μένει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις συζητήσεις για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ μιλά για «συνάντηση» με Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά και για… «απογοήτευση» στο παρελθόν
Ουκρανία 07.08.25

Ο Τραμπ βλέπει «συνάντηση» με Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά και... «απογοήτευση» στο παρελθόν

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι ο Πούτιν τον «έχει απογοητεύσει ήδη στο παρελθόν», αναφερόμενος στην «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» μαζί του καθώς και με τον Ζελένσκι.

Σύνταξη
Γάζα: Μόνο το 1,5% της γεωργικής γης είναι πλέον καλλιεργήσιμο – Επιτείνεται ο κίνδυνος «γενικευμένου λιμού»
ΟΗΕ 07.08.25

Μόνο το 1,5% της γεωργικής γης είναι πλέον καλλιεργήσιμο στη Γάζα

«Η Γάζα βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα ενός γενικευμένου λιμού», δηλώνει ο γενικός διευθυντής του FAO, σύμφωνα με την αξιολόγηση του οποίου μόνο το 1,5% της γεωργικής γης της είναι πλέον καλλιεργήσιμο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Copernicus: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνα που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 07.08.25

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus σημειώνει ότι αν και έσπασε το συνεχόμενο ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 περιλαμβάνεται στη λίστα με τους τρεις πιο θερμούς μήνες

Σύνταξη
Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα
Διαδικτυακό poll 07.08.25

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα

Τι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι λιγότερο φορτική και πιο αποδοτική; Διαδικτυακό poll φανερώνει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις παροχές των εργοδοτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εξωδικαστικός μηχανισμός 2025: Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ – Ποιοι κερδίζουν
Εξωδικαστικός μηχανισμός 07.08.25

Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ σε οφειλές - Ποιοι κερδίζουν

Οι βελτιώσεις που έγιναν και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και επωφεληθούν από το «κούρεμα»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
ΗΠΑ 07.08.25

Κατηγορείται στρατιωτικός για διαβίβαση πληροφοριών στη Ρωσία

Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις
Γάζα 07.08.25

Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις

«Αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει», τονίζει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, αναφερόμενος στις αντιδράσεις στρατιωτικών στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Σύνταξη
Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών
Γερμανία 07.08.25

Παράταση των συνοριακών ελέγχων και υπόσχεση για νέες απελάσεις

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κατά τον Ρούμπιο χρειάζεται «πολλή δουλειά ακόμη» για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν
Μάρκο Ρούμπιο 07.08.25

Μένει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις συζητήσεις για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο