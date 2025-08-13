science
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

ps. post
scriptum

Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σε ιστορικό χαμηλό η κατανάλωση αλκοόλ στις ΗΠΑ καθώς οι ανησυχίες για την υγεία αυξάνονται
Επιστήμες 13 Αυγούστου 2025 | 17:40

Σε ιστορικό χαμηλό η κατανάλωση αλκοόλ στις ΗΠΑ καθώς οι ανησυχίες για την υγεία αυξάνονται

Πριν από έναν χρόνο, ο Γενικός Χειρουργός των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει ότι το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο για επτά μορφές καρκίνου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όταν τρώμε νωρίς, χάνουμε πιο εύκολα κιλά!

Όταν τρώμε νωρίς, χάνουμε πιο εύκολα κιλά!

Spotlight

Η κατανάλωση αλκοόλ μεταξύ των ενηλίκων στις ΗΠΑ βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ, δείχνει δημοσκόπηση της Gallup, καθώς για πρώτη φορά οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν επιβλαβή ακόμα και τη μέτρια κατανάλωση.

Σύμφωνα με την ετήσια δημοσκόπηση της εταιρείας για τις Καταναλωτικές Συνήθειες, περίπου το 54% των Αμερικανών ανέφερε ότι πίνει αλκοόλ, συγκριτικά με 58% το 2024 και 62% το 2023.

Το τελευταίο νούμερο βρίσκεται κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ του 55% που καταγράφηκε το 1958. Η Gallup παρακολουθεί τις τάσεις εδώ και σχεδόν εννέα δεκαετίες.

Η μέση κατανάλωση έπεσε στα 2,8 ποτά ανά εβδομάδα, συγκριτικά με 3.8 πέρυσι

Οι πωλήσεις αλκοόλ συνεχίζουν να πέφτουν μετά την αύξηση που καταγραφόταν στην πανδημία, καθώς ο πληθωρισμός και τα υψηλά επιτόκια εξαντλούν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Προειδοποιήσεις

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο κατανάλωσηςγια το αλκοόλ.

Πριν από έναν χρόνο, ο τότε Γενικός Χειρουργός των ΗΠΑ Βίβεκ Μέρθι είχε προειδοποιήσει ότι το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο για επτά μορφές καρκίνου, όπως του μαστού, του παχέος εντέρου, του ήπατος και του στόματος.

Και φέτος τον Φεβρουάριο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε να προστεθούν στα αλκοολούχα ποτά ετικέτες που θα προειδοποιούν για κινδυνο καρκίνου.

Τον περασμένο μήνα, ο ΠΟΥ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα ζητώντας αυξήσεις 50% στις τιμές των αλκοολούχων ποτών, μαζί με τα αναψυκτικά και τα προϊόντα καπνού.

Στην τελευταία έρευνα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων -53%- δήλωσε ότι ακόμα και η μέτρια κατανάλωση βλάπτει, συγκριτικά με 45% το 2024.

Λιγότεροι Αμερικανοί πίνουν αλκοόλ συστηματικά. Μόνο το 24%, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό χαμηλό, δήλωσε ότι κατανάλωσε οινοπνευματώδη ποτά την προηγούμενη ημέρα και το 40% ανέφερε ότι είχε περάσει τουλάχιστον μια εβδομάδα από την τελευταία φορά που ήπιαν –το υψηλότερο ποσοστό από το 2000.

Η μέση κατανάλωση έπεσε στα 2,8 ποτά ανά εβδομάδα, συγκριτικά με 3.8 πέρυσι, το χαμηλότερο νούμερο από το 1996. Το ιστορικό υψηλό καταγράφηκε το 2003 με 5,1 ποτά ανά εβδομάδα.

«Οι μειώσεις στην κατανάλωση αλκοόλ δεν δείχνει να οφείλεται σε στροφή του κόσμου προς άλλες ουσίες που επηρεάζουν τη διάθεση –ιδιαίτερα προς την ψυχαγωγική κάνναβη, η οποία είναι πλέον νόμιμη σε περίπου τις μισές πολιτείες» δήλωσε η Λίντια Σάαντ, διευθύντρια κοινωνικών ερευνών στην Gallup.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όταν τρώμε νωρίς, χάνουμε πιο εύκολα κιλά!

Όταν τρώμε νωρίς, χάνουμε πιο εύκολα κιλά!

Markets
Alpha Bank: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές – Πώς να κινηθούν οι επενδυτές

Alpha Bank: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές – Πώς να κινηθούν οι επενδυτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
Ψυχολογική δυσφορία 12.08.25

Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει stalking. Το χρόνιο στρες που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός
Γόνιμο σοκ 11.08.25

Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός

Το μάθημα από μια λέξη που δεν υπάρχει και το ταξίδι στις φάσεις της ζωής. Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς η ίδια πήρε ένα μάθημα του τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε ηλικία, για το σήμερα και το αύριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολλά αναψυκτικά υπόσχονται ευεξία και ενέργεια, είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;
Ναι και όχι 10.08.25

Πολλά αναψυκτικά υπόσχονται ευεξία και ενέργεια, είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;

Τα αναψυκτικά, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες έχουν την τιμητική τους, αλλά μπορούν να είναι τελικά όσο ευεργετικά υποστηρίζουν οι εταιρείες ότι είναι;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»
Επιστήμες 09.08.25

ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»

Μπορεί τα έως τώρα στοιχεία να είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο το ουσιαστικό "crash test" για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης

Μάρθα Καϊτανίδη
Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
Σπουδαία ανακάλυψη 08.08.25

Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Στο αστρικό σύστημα Α Κενταύρου, στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, βρέθηκε ένας πλανήτης με πολλές ομοιότητες με τον Ήλιο μας, του οποίου οι δορυφόροι μπορεί να είναι κατοικήσιμοι. Μένει να επιβεβαιωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιός τσικουνγκούνια: Αυξάνονται τα κρούσματα στην Κίνα – Πώς μεταδίδεται, πόσο μεταδοτικός είναι, τα συμπτώματα
Ανησυχία 06.08.25

Αύξηση των κρουσμάτων του ιού τσικουνγκούνια στην Κίνα: Πώς μεταδίδεται, πόσο μεταδοτικός είναι, τα συμπτώματα

Ο ιός τσικουνγκούνια εντοπίστηκε στην Τανζανία το 1952 - Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί κρούσματα και επιδημίες σε περισσότερες από 100 χώρες 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πιο ισχυρά από τη φαιντανύλη – Τι είναι τα οπιοειδή νιταζένια που προκαλούν εκατοντάδες θανάτους στην Ευρώπη
Επιστήμες 04.08.25

Πιο ισχυρά από τη φαιντανύλη – Τι είναι τα οπιοειδή νιταζένια που προκαλούν εκατοντάδες θανάτους στην Ευρώπη

Τα νιταζένια, δεκάδες ή εκατοντάδες φορές πιο ισχυρά από την ηρωΐνη, είχαν ανιχνευτεί σε 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2023.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τα νέα δημοφιλή φάρμακα για το αδυνάτισμα «λιώνουν» το λίπος αλλά και τους… μυς
Μελέτη 04.08.25

Οι ενέσεις αδυνατίσματος δεν λιώνουν μόνο το λίπος - Προειδοποίηση για απώλεια μυϊκής μάζας

Καμπανάκι από νέα αμερικανική μελέτη που προειδοποιεί ότι οι αγωνιστές GLP-1 για το αδυνάτισμα μειώνουν τη μυϊκή μάζα δημιουργώντας φόβους για τη μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς, τη γενική σωματική λειτουργία αλλά και τον κίνδυνο θνησιμότητας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες
Αγωνιώδεις προσπάθειες 13.08.25

Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχουν διασωθεί από το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα 70 έως 80 άνθρωποι, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη οι έρευνες των σωστικών συνεργείων.

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς
Κόσμος 13.08.25

Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ότι θα επιδιώξει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και διαβεβαίωσε πως δεν θα κάνει καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς την πλήρη συμμετοχή του Κιέβου

Σύνταξη
Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο
Βίντεο 13.08.25

Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο

«Είχα πεθάνει. Έχω δοκιμάσει ξανά και ξανά, αλλά δεν τα κατάφερα. Τα παράτησα», είπε ο Τζέισον Μομόα για τη στιγμή της ζωής του που τον έκανε να πάψει να καπνίζει.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό
Διαπραγματεύσεις 13.08.25

Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν στην επιτυχία της συνόδου κορυφής της Παρασκευής για την Ουκρανία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Σύνταξη
«Συμφωνία με τον διάβολο» – Mια ιστορία αμφιλεγόμενων διαφημίσεων για τζιν
Κάνε θόρυβο! 13.08.25

«Συμφωνία με τον διάβολο» - Mια ιστορία αμφιλεγόμενων διαφημίσεων για τζιν

Η διαφήμιση της American Eagle με τη Σίντνεϊ Σουίνι είναι η τελευταία μιας μακράς σειράς προκλητικών καμπανιών για τζιν, που προσπαθούν να «ξεχωρίσουν» -ενίοτε με τον λάθος τρόπο όπως η φράση «τα γονίδια μου με καθορίζουν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητη Βούλτεψη: «Βγάλτε το σκασμό – Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική»
Πυρκαγιές 13.08.25

Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητη Βούλτεψη: «Βγάλτε το σκασμό – Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική»

Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν. Βγάλτε το σκασμό επιτέλους», απαντούν οι εποχικοί πυροσβέστες στη Σοφία Βούλτεψη.

Σύνταξη
Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση
Στην πυρόπληκτη Αχαΐα 13.08.25

Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση

«Η κρατική μηχανή πρέπει να αλλάξει ριζικά. Δεν αρκεί το φιλότιμο των πολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δεν επαρκούν αεροσκάφη, είναι ελλιπής ο εξοπλισμός», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη
Τεράστιες απώλειες 13.08.25

Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη

Πυρκαγιές καίνε χιλιάδες στρέμματα γης σε όλη τη Μεσόγειο, από την Ιβηρική έως τα Βαλκάνια, το «κοκτέιλ μολότοφ» των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων, προκαλεί τεράστια καταστροφή στη Μεσόγειο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο
Από την Πάτρα 13.08.25

Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο

«Αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σαρώνουν» την Αχαΐα

Σύνταξη
«Ο Τραμπ είναι μια ιστορία τρόμου»: Ο Στίβεν Κινγκ για τα όνειρα, τους «κακούς» και το μέλλον του κόσμου
The Good Life 13.08.25

«Ο Τραμπ είναι μια ιστορία τρόμου»: Ο Στίβεν Κινγκ για τα όνειρα, τους «κακούς» και το μέλλον του κόσμου

Ο «βασιλιάς του τρόμου» Στίβεν Κινγκ έδωσε απαντήσεις σε ερωτήσεις των αναγνωστών του στη γνωστή στήλη Q&A του Guardian, ενώ αποκάλυψε και ένα μυστικό που κρύβουν όλα τα έργα του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα
Κόσμος 13.08.25

«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα

Στη γερμανική καγκελαρία, παρουσία Ζελένσκι, πραγματοποιείται ήδη τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας των Ευρωπαίων ηγετών πριν από την εικονική σύνοδο με τον Τραμπ για την Ουκρανία

Σύνταξη
Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;
Κόσμος 13.08.25

Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Συρία ετοιμάζεται για στρατιωτική επιχείρηση κατά των ελεγχόμενων από τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), με την υποστήριξη της Τουρκίας

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο