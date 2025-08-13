Σε ιστορικό χαμηλό η κατανάλωση αλκοόλ στις ΗΠΑ καθώς οι ανησυχίες για την υγεία αυξάνονται

Η κατανάλωση αλκοόλ μεταξύ των ενηλίκων στις ΗΠΑ βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ, δείχνει δημοσκόπηση της Gallup, καθώς για πρώτη φορά οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν επιβλαβή ακόμα και τη μέτρια κατανάλωση.

Σύμφωνα με την ετήσια δημοσκόπηση της εταιρείας για τις Καταναλωτικές Συνήθειες, περίπου το 54% των Αμερικανών ανέφερε ότι πίνει αλκοόλ, συγκριτικά με 58% το 2024 και 62% το 2023.

Το τελευταίο νούμερο βρίσκεται κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ του 55% που καταγράφηκε το 1958. Η Gallup παρακολουθεί τις τάσεις εδώ και σχεδόν εννέα δεκαετίες.

Οι πωλήσεις αλκοόλ συνεχίζουν να πέφτουν μετά την αύξηση που καταγραφόταν στην πανδημία, καθώς ο πληθωρισμός και τα υψηλά επιτόκια εξαντλούν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Προειδοποιήσεις

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο κατανάλωσηςγια το αλκοόλ.

Πριν από έναν χρόνο, ο τότε Γενικός Χειρουργός των ΗΠΑ Βίβεκ Μέρθι είχε προειδοποιήσει ότι το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο για επτά μορφές καρκίνου, όπως του μαστού, του παχέος εντέρου, του ήπατος και του στόματος.

Και φέτος τον Φεβρουάριο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε να προστεθούν στα αλκοολούχα ποτά ετικέτες που θα προειδοποιούν για κινδυνο καρκίνου.

Τον περασμένο μήνα, ο ΠΟΥ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα ζητώντας αυξήσεις 50% στις τιμές των αλκοολούχων ποτών, μαζί με τα αναψυκτικά και τα προϊόντα καπνού.

Στην τελευταία έρευνα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων -53%- δήλωσε ότι ακόμα και η μέτρια κατανάλωση βλάπτει, συγκριτικά με 45% το 2024.

Λιγότεροι Αμερικανοί πίνουν αλκοόλ συστηματικά. Μόνο το 24%, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό χαμηλό, δήλωσε ότι κατανάλωσε οινοπνευματώδη ποτά την προηγούμενη ημέρα και το 40% ανέφερε ότι είχε περάσει τουλάχιστον μια εβδομάδα από την τελευταία φορά που ήπιαν –το υψηλότερο ποσοστό από το 2000.

Η μέση κατανάλωση έπεσε στα 2,8 ποτά ανά εβδομάδα, συγκριτικά με 3.8 πέρυσι, το χαμηλότερο νούμερο από το 1996. Το ιστορικό υψηλό καταγράφηκε το 2003 με 5,1 ποτά ανά εβδομάδα.

«Οι μειώσεις στην κατανάλωση αλκοόλ δεν δείχνει να οφείλεται σε στροφή του κόσμου προς άλλες ουσίες που επηρεάζουν τη διάθεση –ιδιαίτερα προς την ψυχαγωγική κάνναβη, η οποία είναι πλέον νόμιμη σε περίπου τις μισές πολιτείες» δήλωσε η Λίντια Σάαντ, διευθύντρια κοινωνικών ερευνών στην Gallup.