Σφραγίστηκε το κλαμπ στο Γκάζι όπου είχε καταναλώσει αλκοόλ η 16χρονη

Λουκέτo μπήκε στις 8 το βράδυ του Σαββάτου στο νυχτερινό κέντρο στην οδό Δεκελεών στο Γκάζι, όπου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής είχε καταναλώσει αλκοόλ η 16χρονη που στη συνέχεια άφησε την τελευταία της πνοή στη μέση του δρόμου.

Αρχικά η Δημοτική Αστυνομία επικόλλησε την σχετική απόφαση και στη συνέχεια συνεργείο του Δήμου Αθηναίων της αρμόδιας υπηρεσίας σφράγισε την κεντρική είσοδο του νυχτερινού καταστήματος.

Υπάλληλος της αρμόδιας υπηρεσίας σφραγίζει την είσοδο του κλαμπ

Νωρίτερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είχε προαναγγείλει αυτή την εξέλιξη αναφέροντας τα εξής σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το μπαρ που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Για τη σημερινή αρχή του δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα», συμπλήρωσε ο κ. Δούκας.