Aπαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι επιχειρούν να δώσουν μέσα από νέες καταθέσεις και μαρτυρίες οι αστυνομικοί.

«Πότε, πού και πόσο αλκοόλ κατανάλωσε η ανήλικη; Συνδέεται άμεσα με τον θάνατό της;», είναι κάποια από τα ερωτήματα που βρίσκονται στο τραπέζι των ερευνών.

«Δεν γνωρίζω αν ήταν από αλκοόλ, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν έχω κάτι επίσημο στα χέρια μου. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε από μία γειτόνισσα εκεί που ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της. Κι από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε κάτι άλλο», δήλωσε ο πατέρας της στο MEGA.

Η τραγική νύχτα για τη 16χρονη και την παρέα της ξεκίνησε από σπίτι φίλης της στην Καλλιθέα. H παρέα έπειτα μπήκε σε μία κάβα από όπου αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα και πήγαν σε ένα πάρκο που την κατανάλωσαν.

«Μετά από καμία ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε και εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά είπε ότι δεν αισθάνθηκε καλά και βγήκαμε έξω και έπεσε κάτω μπροστά στην είσοδο μίας πολυκατοικίας», τόνισαν οι φίλοι της.

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘’Σ’ αγαπώ’’ προς εμάς», αποκάλυψε μία ακόμα φίλη της. «Η κοπέλα φάνηκε θλιμμένη όταν έκατσε μπροστά στην είσοδο. Εκεί όταν έπεσε κι έχασε τις αισθήσεις της χτύπησε το κεφάλι της πίσω στο τζάμι της εισόδου. Ακούστηκαν φωνές», επισήμανε αυτόπτης μάρτυρας.

Όσον αφορά το πνευμονικό οίδημα που υπέστη η 16χρονη, ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης αναφέρει πως «το πνευμονικό οίδημα υπό συνθήκες μπορεί να συνδεθεί με κατανάλωση αλκοόλ και φυσικά με κατανάλωση νοθευμένων ποτών».

Το ίδιο βράδυ, στην ίδια περιοχή, 20χρονη καταγγέλλει ότι με μόνο ένα ποτό έχασε τις αισθήσεις της. «Εγώ πραγματικά, ήπια μόνο ένα ποτό και έφυγα λιπόθυμη. Βότκα με ένα ενεργειακό ποτό, διασκεδάζαμε αλλά κάποια στιγμή, πρώτα βγήκε η άλλη κοπέλα την οποία μετά στάλθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της και δεν ήταν καλά και μετά και το παιδί το άλλο από την παρέα μου», τόνισε.

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Ταυτόχρονα, το αλαλούμ μεταξύ ευθυνών μεταξύ αστυνομίας και υγειονομικών συνεχίζεται.

«Μιλώντας με τον αξιωματικό υπηρεσίας μας λέει ότι δεν δέχθηκε κανένα τηλεφώνημα. Και μάλιστα ο ίδιος λέει ότι για άλλους λόγους επικοινώνησε ο ίδιος με το νοσοκομείο, για άλλους ασθενείς που υπήρχαν κάποια θέματα το ίδιο βράδυ», επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.,Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως «δεν θα μπορούσε να τον παραπέμψει αλλού τον γιατρό αν καλούσε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος επειδή ακριβώς το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα υπάρχει μόνο αξιωματικός υπηρεσίας».

Από την πλευρά της η Ματίνα Παγώνη υπογράμμισε πως «προφανώς πήρε το τοπικό τμήμα γιατί έτσι γίνεται. Μερικές φορές κάποια νοσοκομεία μπορεί να πάρουν και το 100. Ενημέρωσαν το τοπικό τμήμα, πήραν τηλέφωνο», είπε η Ματίνα Παγώνη.

Σφραγίζεται το κλαμπ στο Γκάζι

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. ζητεί να μπει λουκέτο από τον δήμο Αθηναίων στο κλαμπ που διασκέδαζε η 16χρονη πριν πεθάνει.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, το μεσημέρι κοινοποιήθηκε από την αστυνομία προς τον δήμο Αθηναίων η απόφαση για τη σφράγιση του κλαμπ, που διασκέδαζε η 16χρονη πριν πεθάνει.

Οι Αρχές από τα στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει- όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες- διαπίστωσαν πως το κλαμπ στο Γκάζι διέθετε σε ανήλικους αλκοόλ. Επιπλέον, έχουν ζητήσει να ενημερωθούν επίσημα από το ΕΚΑΒ για τον αριθμό των περιστατικών που κατέληξαν στο νοσοκομείο από τη συγκεκριμένη περιοχή εκείνο το βράδυ.

Φως στα αίτια του θανάτου της 16χρονης αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA: