Φως στα αίτια θανάτου της 16χρονης τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στο Γκάζι, αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος της 16χρονης ήρθε ως αποτέλεσμα πνευμονικού εμβολής.

Όπως αποκάλυψαν οι φίλοι της που ήταν μαζί εκείνο το μοιραίο βράδυ, είχαν επισκεφτεί δύο χώρους διασκέδασης, ενώ πριν βρίσκονταν και σε φιλικό σπίτι. Στο τελευταίο κλαμπ που επισκέφτηκαν, η 16χρονη αισθάνθηκε δυσφορία, βγήκε έξω από το μαγαζί και λίγο αργότερα κατέρρευσε στα σκαλιά της διπλανής πολυκατοικίας.

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το «Σ’ αγαπώ» προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ»

Σε βίντεο φαίνεται η ανήλικη μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ στο Γκάζι. Ψωνίζουν και στη συνέχεια βγαίνουν από το κατάστημα, κατευθυνόμενοι προς το κλαμπ της οδού Δεκελέων. Σύμφωνα, όμως, με τις καταθέσεις των τριών φίλων της, είχε προηγηθεί διασκέδαση σε ένα ακόμη μαγαζί.

«Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την….. Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, κατέρρευσε», λέει φίλη της ανήλικης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα η παρέα βρισκόταν σε φιλικό σπίτι για πάρτι γενεθλίων. Στο κλαμπ στο Γκάζι έμειναν περίπου μία ώρα, με το παιδί να πίνει ένα ποτό. Μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζήτησε από τις φίλες της να βγουν έξω. Κάθισαν στα σκαλοπάτια πολυκατοικίας δίπλα στην επιχείρηση. Ξαφνικά κατέρρευσε.

Συγκινητικά είναι τα όσα αποκαλύπτει η φίλη της 16χρονης για τις τελευταίες της στιγμές. «Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το «Σ’ αγαπώ» προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ».

Μητέρα φίλης της 16χρονης ανέφερε επίσης πως η παρέα ετοιμάζονταν στο σπίτι και διασκέδαζαν πριν βγουν για ποτό. «Δεν είχαν πιει τίποτα στο σπίτι. Ετοιμάστηκαν. βάφτηκαν, είχε και μια κοπέλα γενέθλια, κόψανε και μια τούρτα και μετά βγήκαν», δήλωσε η ίδια.